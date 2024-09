L'Intelligenza Artificiale e i suoi risvolti nel territorio: il 4 ottobre una giornata col Pianeta Giovani di Insieme

Il Pianeta Giovani dell’Associazione Insieme ha deciso di lanciare una nuova iniziativa, chiamando a raccolta tutti i ragazzi under 40 interessati ad approfondire i temi dell’Intelligenza Artificiale e dei suoi risvolti sul nostro territorio.

La giornata si svolgerà venerdì 4 ottobre, iniziando con la visita dello stabilimento di Tesi Square Spa, una società leader internazionale nei settori della supply chain e della logistica, che negli anni è stata capace di fornire ai suoi clienti soluzioni innovate e attente alle esigenze ambientali, per efficientare tutte le fasi della produzione. La società è cresciuta rapidamente, aprendo sedi in tutto il mondo, tra cui New York, Parigi e Madrid, e oggi vanta tra i suoi client brand del calibro di Ducati, Pirelli e Lavazza. Dal Progetto Tesi Square è anche nata la voglia di affrontare i problemi del futuro, e per questo è stata costituita la fondazione Digital Innovation Gate 421, la quale propone di innescare le energie necessarie per favorire soluzioni all’avanguardia nel territorio cuneese organizzando iniziative formative, eventi divulgativi e sessioni di confronto su tematiche innovative tra cui Telemedicina, Intelligenza Artificiale e Agritech, con particolare attenzione all’etica e all’impatto sociale delle nuove tecnologie. Un ambiente di questo tenore non potrà che far nascere brillanti spunti su cui riflettere.

I giovani proseguiranno poi il loro confronto sull’innovazione e sull’Intelligenza Artificiale spostandosi presso la sede dell’Università del Gusto di Pollenzo, ormai un polo di riferimento per studentesse e studenti di tutto il mondo che desiderano studiare e conoscere a fondo il mondo enogastronomico. Qui, i giovani della associazione pranzeranno e dialogheranno con studenti e ricercatori su alcuni progetti innovativi condotti presso l’Università, per interrogarsi e approfondire opportunità e rischi che l’Intelligenza Artificiale può offrire a una Provincia a forte vocazione enogastronomica, com’è la nostra.

Per il coordinatore del Pianeta Giovani, Federico Calzia: «Questa giornata sarà una ricca e preziosa opportunità che, grazie al sostegno dell’Associazione Insieme, ci permetterà di riflettere, con una prospettiva del tutto originale, sul tema del momento. Visitando queste prestigiose realtà, desideriamo raccogliere stimoli e idee per organizzare un convegno dove far riflettere gli stakeholder del territorio sull’esigenza impellente di guidare un cambiamento tecnologico, che altrimenti resterebbe in mano a pochi, e anziché consentirci di portare all’eccellenza le qualità della nostra Provincia, finirebbe, temo, per farle scomparire».

Tutti i giovani interessati a partecipare a questa giornata, totalmente gratuita, possono scrivere o chiamare Federico al numero 327/3899148.