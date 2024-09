Torna la Giornata del “Sì alla donazione”: un impegno di solidarietà nelle piazze delle valli Po e Infernotto

Torna nel fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre, la ‘Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule’.

Per l'occasione, il Gruppo Intercomunale Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po organizza una serie di eventi nelle piazze principali della zona.

“Siamo pronti per la ‘Giornata del Sì’ -, spiega il presidente del gruppo, Bruno Vottero. - Un sì ad Aido come manifestazione di volontà positiva verso la donazione, ma anche un sì ad Aido che, da oltre 50 anni a livello nazionale e da 32 anni a livello locale, si impegna a promuovere la cultura della solidarietà per chi ha necessità di un trapianto salvavita”.

Attualmente, sono quasi 8.000 le persone in Italia in attesa di una chiamata per un trapianto, una chiamata che, purtroppo, per alcuni potrebbe non arrivare mai. Ecco perché sensibilizzare sulla donazione di organi è così cruciale.

Durante il weekend, in molte piazze italiane, saranno presenti i volontari Aido per informare i cittadini sull’importanza di una scelta consapevole riguardo la donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

“Unisciti a noi per celebrare il Sì alla vita! Vieni in piazza a incontrare i volontari del gruppo Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po e promuovi insieme a noi il Sì”, è l’appello di Vottero. - Oltre 20 volontari saranno disponibili per fornire informazioni, raccogliere nuove adesioni e distribuire piante di Anthurium, simbolo di vita, il cui ricavato sosterrà i nostri progetti annuali nelle scuole e nelle piazze, volti a sensibilizzare sull'importanza della donazione”.

Ecco dove si possono incontrare i volontari Aido sabato 28 e domenica 29 settembre:

Bagnolo Piemonte: sagrato chiesa San Pietro, domenica 29 settembre ore 8,30-12.

Villar Bagnolo: sagrato chiesa, domenica 29 settembre ore 9,30-12.

Villaretto di Bagnolo: sagrato chiesa, domenica 29 settembre ore 9,30-12

Barge: sagrato chiesa San Giovanni, sabato 28 settembre ore 17 -19 e domenica 29 settembre ore 9 -12

Envie: sagrato chiesa San Marcellino, sabato 28 settembre ore 20 -21 e domenica 29 settembre ore 9,30-11,30

Revello: sagrato chiesa Maria Vergine Assunta, sabato 28 settembre ore 17,30-19,30 e domenica 29 settembre ore 10 -12

Sanfront: sagrato chiesa San Martino, domenica 29 settembre ore 10-12

Paesana: sabato 28 settembre Chiesa Santa Margherita ore 17,30-19 e domenica 29 settembre Chiesa Santa Maria ore 8,30-10.

Sarà un'occasione per riflettere su quanto la donazione possa davvero cambiare la vita di chi è in attesa di un trapianto.