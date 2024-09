Un nuovo parco giochi inclusivo, sostenibile e davvero per tutti: a Peveragno si inaugura l'area Marameo

A Peveragno, la prossima domenica 29 settembre, in un pomeriggio di eventi e di festa, verrà inaugurata l'area Marameo, a ridosso del centro polifunzionale "la Sousta".

Non è un normale parcogiochi, come evidenzia da subito il sindaco Paolo Renaudi. Perché ha delle caratteristiche che lo rendono qualcosa di assolutamente unico e originale.

E' inclusivo, con giochi utilizzabili anche per i portatori di handicap, tutto percorribile senza scalini; sono stati creati degli spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi (una vera area per adolescenti), con possibilità di ritrovo per famiglie, con attrezzature dentro la struttura chiusa utilizzabili da associazioni e scuole (maxischermo, impianto audio, palco). Qui si potranno organizzare feste ed eventi. Ci sono anche attrezzi ed elementi di attrattività come gli scacchi giganti.

La struttura si compone quindi di tettoia, parco giochi e struttura chiusa.

Non manca l'attenzione alla sostenibilità ambientale, essendo stata realizzata una grande vasca per la raccolta dlle acque piovane, da utilizzare per l'irrigazione delle aree verdi e delle aiuole su tutto il territorio comunale.

Non solo: c'è anche un impiant fotovoltaico che darà l'energia necessaria per pompare l'acqua per l'irrigazione e per fornire energia alle strutture comunali.

Una grande festa per la comunità e per le famiglie di Peveragno quella di domenica, quando verrà restituito un bene atteso da tempo, sul quale l'amministrazione si è impegnata molto, perché fosse inclusivo e al passo con i tempi sotto ogni punto di vista.