Violento scontro lungo la strada provinciale 105 a Casteldelfino: protagonisti dello schianto un'auto e una motocicletta. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato trasportato con l'elisoccorso del 118. Si indaga sulle dinamiche del sinistro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Venasca e Saluzzo per la messa in sicurezza. L'uomo è stato portato all'ospedale di Mondovì in codice giallo.