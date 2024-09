Elisa Tarasco "un evento che valorizza la nostra cultura e la nostra tradizione"

La 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto ha preso il via con una cerimonia inaugurale che ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo politico e agroalimentare.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca e Parchi, Paolo Bongioanni, insieme al Presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris.

Elisa Tarasco, nota per il suo impegno nella promozione dei prodotti locali e della filiera corta, ha sottolineato l’importanza di eventi come Terra Madre Salone del Gusto per valorizzare il lavoro degli agricoltori e dei produttori locali “... siamo la natura, siamo il cibo che mangiamo. Difendere il prodotto agricolo e il lavoro degli agricoltori è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e di qualità per tutti noi”.

Il tema di quest’anno, “We are nature”, ha risuonato fortemente tra i partecipanti, ricordando a tutti l’importanza di un rapporto equilibrato e rispettoso con l’ambiente. Il Piemonte, con le sue ricche tradizioni agroalimentari, si è confermato ancora una volta come un territorio di eccellenza, capace di offrire prodotti di altissima qualità.

Durante l’evento, i visitatori hanno avuto l’opportunità di intraprendere un viaggio unico nel mondo delle eccellenze del cibo, scoprendo da vicino sapori, storie e produttori del territorio. Numerosi stand hanno esposto prodotti locali, permettendo ai consumatori di conoscere e apprezzare le diverse specialità regionali. La presenza di produttori locali dei territori ai piedi del Monviso ha rappresentato l’eccellenza e l’impegno continuo del nostro territorio.

“Mantenere e rafforzare le politiche alimentari che garantiscono un prodotto buono, sano e rispettoso della dignità umana dei lavoratori è una priorità. Solo così possiamo assicurare che il cibo che arriva sulle nostre tavole sia davvero un simbolo di qualità e sostenibilità” ha concluso la Tarasco.