Ottobre Democratico del PD a Savigliano: dopo la ripulitura del sentiero Tortone si parla di riforme e premierato

Il primo appuntamento di Ottobre Democratico 2024 organizzato dal Circolo di Savigliano del Partito Democratico è riuscito nell’intento di coniugare un atto civico come la ripulitura del sentiero Tortone con l’occasione di fare il punto sull’Ambiente a Savigliano.

Sabato scorso, in una bellissima giornata di sole, diversi volontari si sono impegnati a raccogliere sacchi e sacchi di rifiuti a terra lungo il sentiero. Poi in una conferenza stampa organizzata con i giornalisti dei settimanali locali, Paolo Tesio e Jack Calcagno hanno provveduto, come gruppo consigliare Spazio Savigliano, di cui il PD fa parte, a fare una dettagliata relazione sullo stato dell’arte della raccolta differenziata a Savigliano, nella prospettiva di raccogliere spunti e suggerimenti da portare in sede di rinnovo dell’appalto di raccolta rifiuti al Consorzio SEA.

Il ragionamento è partito dalla percentuale di differenziata attuale, oltre il 72% e di RSU indifferenziato pro capite di 141 kg, per arrivare a parlare degli obiettivi regionali che parlano per il 2035 di arrivare all’82% di differenziata e meno di 90 kg pro capite di RSU. Numeri che ci impongono un ragionamento ampio e una programmazione seria soprattutto per il secondo obiettivo del pro capite.

Ci si è interrogati sulle strade da percorrere, a partire da come ridurre la produzione di RSU, e di esperienze dei comuni vicini come il centro del riuso in progettazione a Saluzzo. Vari i suggerimenti dei presenti anche con piccoli accorgimenti, come la distribuzione delle zone nei vari giorni della settimana per il porta a porta.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 2 ottobre alle ore 21, presso il “Ridotto del Milanollo”, con ingresso da piazza Turletti a fianco del Caffè Intervallo. Arriva il primo dibattito: “Le riforme della destra: fra autonomia differenziata e premierato quali rischi per la democrazia”. Ospite illustre il docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Torino, autore del libro “"Spezzare l'Italia. Le regioni come minaccia all’unità del Paese" edito da Einaudi, il prof. Francesco PALLANTE, che introdurrà dal punto di vista giuridico il complesso argomento consentendoci di capire la reale portata delle riforme proposte.

Un'occasione per fare il punto sull'autonomia differenziata, che potrebbe determinare conseguenze anche molto significative sul Sistema Piemonte. Partecipa all'incontro il Consigliere Regionale Mauro Calderoni proprio per approfondire quest'aspetto sulle conseguenze possibili nella nostra regione, in attesa di sapere se sarà confermato il referendum abrogativo per cui si è già conclusa la raccolta firme e avviato l’iter di richiesta.

Si parlerà poi dell’altra riforma proposta dal Governo Meloni, il Premierato, il cui cuore sta nell'articolo 5 del disegno di legge, quello che introduce il principio dell'elezione diretta del Presidente del consiglio.

Il programma della Festa Democratica continuerà poi l’11 ottobre con la crisi Israele-Palestina al Centro Culturale Saviglianese, mentre ancora al Ridotto del Milanollo Donne e Lavoro il 18 ottobre e l’inaugurazione del Circolo dei Lettori di Savigliano il 24 ottobre, una proposta dei giovani per iniziare una esperienza di lettura insieme in città aperta a tutti. Nel corso di quest’ultima serata sarà possibile partecipare, previa prenotazione al n. 3471121453, alla cena conviviale che sarà servita nella sala adiacente al Ridotto dal Caffè Intervallo. A seguire un divertente “Quizzone Democratico” organizzato dai Giovani Democratici della provincia di Cuneo.