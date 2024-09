Successo per la Marcia per la Pace e Creazione di Valore 2024

Si è svolta lo scorso sabato 28 settembre la Marcia per la Pace e Creazione di Valore 2024.

L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra Centro Studi per la Pace Odv di Demonte e il Comune di Demonte, Comune di Borgo San Dalmazzo, Comune di Gaiola, Comune di Moiola, A.N.F.I. Sezione di Borgo San Dalmazzo, Progetto SAI di Cuneo, Coop Momo, A.I.B. di Demonte, Associazione Volontari A.N.F.I. Odv, Coop. Le Valli di Demonte, Proloco di Demonte, Croce Rossa di Demonte, Associazione Insieme diamoci una mano, Oratori Valle Stura, Associazione Amici di Demonte, Gruppo Alpini Demonte, Valle Stura Experience, CSV Cuneo.

"L’agire locale - spiegano gli organizzatori - può trasformare il globale mediante l’educazione alla pace, alla giustizia, alla non violenza e ai diritti umani per diventare cittadini del mondo coscienti che l’azione del singolo ha conseguenze sulla comunità intera. Le azioni diventano creatrici di valore".

Alle ore 14:00 dal Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo è partita la prima staffetta per la pace composta da 12 atleti appartenenti alle Associazioni sportive dilettantistiche Roata Chiusani, Atletica Cuneo e Drago Nero. Gli atleti hanno percorso la strada militare attraversando i Comuni di Gaiola, Moiola e Demonte per poi raggiungere Madonna del Pino sul sentiero dedicato a Don Aldo Benevelli. Alle ore 14.30 tutte le persone concentrate in P.zza Nuto Revelli hanno ritirato il passaporto per la pace e frasi sull’essere comunità stampate su cartoncini. Una merenda condivisa ha accompagnato la discussione ai tavoli. Alle ore 16.30 vi è stata la piantumazione dell’albero della Pace, mentre ha chiuso la giornata la Compagnia Teatrale i Mangiatori di Nuvole che ci hanno proposto “Il mondo in una valigia”, spettacolo molto gradito dal pubblico presente. La Marcia per la Pace 2025 è prevista per il mese di maggio prossimo.