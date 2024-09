Due eventi dedicati agli amanti dei cani al Rifugio 281 di San Michele Mondovì

Il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì propone due appuntamenti imperdibili nel mese di ottobre per tutti gli appassionati di cani e per chi sta pensando di adottarne uno. Si tratta di due iniziative mirate a migliorare la relazione tra cani e umani e una giornata tutta volta alle adozioni consapevoli

Sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 17, il Canile Rifugio 281 offrirà consulenze gratuite a chi sta pensando di adottare un cane. Sarà possibile prenotare un incontro di un'ora con l'educatrice cinofila, che aiuterà i partecipanti a individuare il cane più adatto alle esigenze della propria famiglia. Durante l'incontro, verranno affrontati vari aspetti legati all’adozione, come il tipo di cane più adatto, il tipo di rapporto che si desidera instaurare e le caratteristiche da considerare per una scelta consapevole. È un'opportunità unica per chiarire dubbi e ricevere consigli personalizzati, con l’obiettivo di trovare il compagno a quattro zampe ideale.

Per prenotare una consulenza, inviare una mail a geassociazione@libero.it, indicando “IL CANE GIUSTO PER TE - Nome Cognome” e la fascia oraria preferita (mattina, tarda mattinata, pausa pranzo, primo pomeriggio, pomeriggio). I posti sono limitati.