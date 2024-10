Ennesimo furto nel centro storico di Cuneo: questa volta è toccato ad una parruchiera di via Cavour

Ancora colpi serali e notturni ai danni di attività commerciali del centro storico di Cuneo. Lunedì 30 settembre è toccato ad una parrucchiera di via Cavour.

E' successo attorno alle 21.30. Il responsabile è entrato dal cortile, forzando la porta secondaria e portando via un computer e un telefono. Nient'altro.

La titolare, che ha aperto da qualche mese, è stata avvisata da una residente dello stabile, che ha notato la porta aperta. Ieri mattina la denuncia in Questura. "C'era la coda - evidenzia la titolare. Eravamo tutti lì per denunciare dei furti. Niente di particolare valore, ma resta la rabbia per una situazione che sta peggiorando di giorno in giorno. A Cuneo ormai si delinque in modo indisturbato".