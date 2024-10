Cuneo pronta a partire con il suo "Ottobre al Parco"

Ottobre è cominciato e il Parco fluviale Gesso e Stura si prepara a offrire un ricco programma di proposte pensato per coinvolgere grandi e piccoli, appassionati di natura, trekking e conoscenza.



Il primo appuntamento è previsto per sabato 5 ottobre con il laboratorio per famiglie intitolato L’Orto d’autunno, un’esperienza educativa e divertente rivolta a bambini dai 3 agli 8 anni. Anche se la stagione autunnale sembra preludere al riposo della natura, l’orto rimane un luogo ricco di attività. I partecipanti impareranno a preparare la terra per affrontare il freddo e avranno l’opportunità di conoscere meglio i cereali che spesso troviamo nei nostri piatti. A concludere l’incontro, un momento creativo in cui i bambini potranno costruire un giocattolo tradizionale utilizzando una pannocchia di mais. L’occasione sarà perfetta per avvicinare i più piccoli alla natura e alle tradizioni del nostro territorio. Il laboratorio si svolgerà presso l’Orto didattico del Parco, con ritrovo presso l’Infopoint. Il costo è di 5 euro a partecipante, con biglietti acquistabili online.



Per chi è affascinato dai cambiamenti climatici e desidera approfondire le proprie conoscenze sulla meteorologia, venerdì 11 ottobre è in programma l’incontro Capire i segnali del tempo. Il climatologo Claudio Cassardo guiderà una lezione pratica presso La Casa del Fiume, dove verranno installati i sensori di una stazione meteo riadattata, permettendo di raccogliere e analizzare i dati ambientali del Parco e della città di Cuneo. Durante l'evento, sarà anche possibile visitare la mostra Change. cambia il clima cambiamo anche noi, dedicata all’importanza della consapevolezza climatica. Questo evento, gratuito, è un’opportunità preziosa per chi vuole comprendere meglio i fenomeni meteorologici e il loro impatto sull’ambiente e sulla vita quotidiana.



Ottobre è il mese ideale per godere dei colori dell’autunno, e il Parco offre diverse proposte per gli amanti del trekking. Sabato 12 ottobre, sarà la volta della Via dei Castagni, un percorso ad anello di 4 chilometri tra boschi secolari e antiche borgate, adatto a tutti. L’appuntamento si svolge in occasione della Sagra della castagna cervaschina e della Sagra dei Pisacan, momenti di festa tradizionali che rendono l’esperienza ancora più suggestiva e completa. Anche in questo caso, il costo è di 5 euro e i biglietti sono disponibili online.



Non può mancare un riferimento alla Fiera Nazionale del Marrone, uno degli eventi più attesi dell’autunno cuneese. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, il Parco fluviale sarà presente con un punto informativo speciale nel cuore della Fiera, presso largo Giovanni Audiffredi. Sarà un’occasione unica per scoprire le iniziative del Parco e conoscere l’ecosistema fluviale all’interno del Palaclima dove sarà presente anche l’Ente di gestione delle aree protette Alpi Marittime.



Infine, il mese di ottobre si chiuderà con un’altra coinvolgente escursione: il Trekking del foliage previsto per sabato 26 ottobre. Questo percorso più impegnativo, di 9,2 chilometri e con un dislivello di 415 metri, si sviluppa tra affacci panoramici, sorgenti di bassa valle e maestosi castagneti, offrendo una passeggiata perfetta per chi ha gambe allenate e desidera vivere un’esperienza immersiva nella natura. Il costo di partecipazione è di 8 euro, con partenza da Roccavione.



L’autunno del Parco continuerà anche nei mesi di novembre e dicembre offrendo a tutti l’opportunità di esplorare, imparare e divertirsi in un ambiente suggestivo e unico, il programma completo e tutti i dati necessari a prenotare la propria “esperienza di natura” sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it.