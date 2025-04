“Finisce l’amore prima di cena”: ad Alba si presenta il romanzo di Lorenzo Rulfo, sarà presente l'attrice Giovanna Mezzogiorno

Saranno i locali dell’Hemingway Cocktail Restaurant ad ospitare la prima albese del romanzo “Finisce l’amore prima di cena” dello scrittore di origine langhetta Lorenzo Rulfo.

Alle 18.30 di giovedì 8 maggio, a ingresso libero e gratuito, sarà possibile assistere al dialogo tra l’autore e l’attrice Giovanna Mezzogiorno, con la moderazione del giornalista Marcello Pasquero.

Un rapporto di stima e amicizia nato nel corso degli anni che lega Lorenzo e Giovanna nel segno del cinema, ma anche della letteratura, da sempre la passione della pluripremiata attrice, in libreria con il volume “Ti racconto il mio cinema” che narra il dietro le quinte di una delle dive italiane del grande schermo.

La presentazione albese, nel locale di famiglia, fondato dalla madre, giornalista e autrice Mariuccia Assola e dal fratello Simone, sarà la prima in Piemonte per Lorenzo Rulfo e precederà la presentazione di domenica 18 maggio alle 16.15 al Salone internazionale del libro di Torino.

La serata si aprirà con una lettura di Mezzogiorno e non mancheranno le sorprese, in linea con la trama di un libro che è già in ristampa a meno di un mese dall’uscita in tutta Italia.

“Finisce l’amore prima di cena” è il primo romanzo per adulti di Lorenzo Rulfo che ha all’attivo una raccolta di racconti “Le farfalle nello stomaco” e diverse pubblicazioni per ragazzi.

Rulfo è, infatti, co-fondatore assieme a Pierdomenico Baccalario di “Book on a Tree”, agenzia creativa londinese, leader in europa nella creazione di storie per bambini e adolescenti.

«Finisce l’amore prima di cena rappresenta qualcosa di più di un semplice romanzo – Spiega l’autore – Ne iniziai la stesura nel lontano 2014, e anche se la struttura è rimasta la stessa, il romanzo è cresciuto assieme a me, mi ha accompagnato in tutti questi anni. È un libro che sento fortemente mio, che racconta il casino che può essere la vita, di personaggi che si inseguono tra le pagine solo per cercare di capirci qualcosa. Azzardando, potrei definirlo un romanzo di formazione per adulti».

“Una storia in cui realtà e finzione si fondono in una narrazione conturbante, che scava nella psiche umana e nelle dinamiche sentimentali dei protagonisti, creando un continuo gioco di specchi”

Ambientato a Londra “Finisce l’amore prima di cena” racconta l’intreccio di vite tra Ernest, uno scrittore settantenne di successo con tanti, troppi rimpianti, il ventenne italiano Leon e il suo amore perduto, Sophie, tra colpi di scena e cambi di ritmo in grado di stupire e appassionare il lettore.

«Gallucci è un editore straordinario che nell’epoca dell’Intelligenza artificiale e della comunicazione frenetica, cerca il contatto diretto con gli autori e i lettori, con una cifra stilistica unica– confida Rulfo che aggiunge – È andata così: l’amico Davide Morosinotto, grande autore per ragazzi e premio Strega, ha inviato a mia insaputa il testo all’editore che mi ha contattato subito dicendo di volerlo pubblicare».

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro e l’autore sarà disponibile per il firmacopie.