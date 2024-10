Il Comune di Revello partecipa alla "Caccia al tesoro arancione"

Il Comune di Revello si unirà, domenica 7 ottobre, agli altri borghi che si fregiano della prestigiosa Bandiera Arancione (marchio di garanzia con cui Il Touring Club italiano premia i paesi più accoglienti dell'entroterra italiano), per un evento speciale: la “Caccia al tesoro arancione”.



Non sarà una competizione, ma un’esperienza emozionante che condurrà i partecipanti attraverso sei tappe, permettendo di scoprire la vera identità del borgo e delle sue tradizioni, immerse in un contesto storico e culturale unico. Ogni squadra partecipante avrà l'opportunità di esplorare Revello, vivendo un'esperienza che va oltre la semplice visita turistica. Sarà un viaggio nei sapori, nelle storie e nelle tradizioni locali del paese della bassa valle Po.



Le squadre, dopo aver completato il percorso, riceveranno un dono rappresentativo del territorio come ricordo dell’avventura. Durante le tappe, dovranno superare prove, rispondere a quesiti che arricchiranno ulteriormente l’esperienza.



Le iscrizioni si possono effettuare sul sito tesori.bandierearancioni.it o via email scrivendo all’assessore alla cultura e allo sport Katia Disderi al seguente indirizzo katiadisdericomune@gmail.com. Ogni squadra iscritta potrà ritirare la busta con gli indizi presso il Municipio di Revello, in Piazza Denina 2, tra le 9 e le 12 e dalle 14,30 alle 17.



La durata indicativa della caccia è di circa due ore, offrendo un’immersione nel cuore del borgo tra sfide, curiosità e meravigliose scoperte. Nelle 6 tappe si dovranno superare prove e rispondere a quesiti oltre ad assistere a spettacoli musicali.



Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno una degustazione di prodotti De.Co., espressione autentica della gastronomia locale. A chiudere l'evento, alle 17, ci sarà un concerto di arpa elettroacustica nell’ambito della rassegna "In cammino fra le Arti Liberali".



La Caccia ai Tesori Arancioni di Revello offrirà anche attività collaterali, tra cui un laboratorio di creazione di strumenti musicali, una degustazione di cioccolato e uno spettacolo musicale dei piccoli musici dell’Accademia Niccolò Paganini.