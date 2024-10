Lavori in corso Francia: riapre temporaneamente il viale Angeli

A causa dei lavori di riqualificazione dell’ambito “AR.3 a” Area Ex Enel, compresa tra corso Francia e via Pertini, a partire dalla giornata di oggici sono in atto delle modifiche alla viabilità dalla giornata di oggi e fino al prossimo 5 ottobre.

Fino a quel giorno, per consentire la gestione del traffico, è stato deciso di revocare l’area pedonale di viale degli Angeli. Questa mattina è stato infatti riaperto al transito tutto il tratto di viale Angeli interessato dall’area pedonale. La misura resterà in vigore fino al 5 ottobre (salvo condizioni meteo avverse o imprevisti).

La viabilità in corso Francia - nel tratto compreso tra via Giordanengo e la rotatoria con via Sandro Pertini (escluse) - verrà modificata nel seguente modo;