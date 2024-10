Da Cuneo, stamattina, al via il cammino antiviolenza di Pietro, Eva e Tumpi [FOTO]

Benedetti dalla pioggia e salutati da tante persone, questa mattina 3 ottobre sono partiti, a piedi, Eva Garelli (operatrice antiviolenza della cooperativa Fiordaliso) e Pietro Vertamy (fotografo ed esperto di cammini), accompagnati da Tumpi, fedele compagno di viaggio a quattro zampe, stamattina particolarmente agitato, soprattutto per gli applausi.

Perché sono stati tanti, al loro indirizzo, da parte dei tanti che non sono voluti mancare ad augurare loro un "buon cammino". Dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, dall'assessora Cristina Clerico e dall'ex assessora Franca Giordano. Poi cittadini, consiglieri comunali, operatori nel settore dei servizi sociali e Giulia Giordano, presidente della cooperativa Fiordaliso, che da anni si occupa di violenza sulle donne e della gestione delle case protette.

Eva e Pietro oggi arriveranno a Fossano, prima tappa di un viaggio che arriverà a Roma il prossimo 25 novembre, giorno in cui si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Stasera è in programma un aperitivo, organizzato dalla giornalista Agata Pagani.

Sensibilizzazione e raccolta di fondi: 900 chilometri da percorrere per raccogliere i fondi per una nuova casa rifugio per donne e minori vittime di violenza.

Il cammino è aperto a tutti e tutte coloro che vorranno unirsi ad Eva, Pietro e Tumpi durante le tappe, per brevi tratti e per più chilometri. In ogni tappa sono previsti momenti di incontro, iniziative di sensibilizzazione, momenti di aggregazione e confronto che vedranno la partecipazione anche di testimonial e il coinvolgimento delle realtà locali che appoggiano e sostengono l’iniziativa che ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Cuneo. Il percorso prevede 43 tappe totali e toccherà Fossano, Bra, Alba, Asti, Alessandria, Pavia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firenze, Siena, Viterbo e infine Roma.



L’elenco delle iniziative, gli aggiornamenti sul cammino e sulla campagna di raccolta fondi, oltre alle indicazioni per la partecipazione agli eventi nelle varie città, verranno aggiornati sulla pagina Instagram della Cooperativa Fiordaliso (comunicazione@coopsocfiordaliso.it).



Chi vuole può donare attraverso bonifico bancario (IBAN IT41Q0503410200000000090487 con causale “erogazione liberale per campagna Casa in Sospeso” intestato a “coop. Soc. Fiordaliso ONLUS”). È possibile donare anche su Rete del Dono, cercando il progetto “Un Cammino Antiviolenza per la Nona Casa”.