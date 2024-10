Alba, dal 5 ottobre una mostra su Pinot Gallizio in corso Torino

In occasione del sessantesimo anniversario dalla scomparsa del celebre artista albese Giuseppe Pinot Gallizio, lo spazio espositivo Corso Torino 18 di Alba ospiterà una mostra esclusiva dedicata a una delle figure più innovative dell'arte contemporanea del XX secolo.

L'evento, organizzato dall'Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS, in stretta collaborazione con Corso Torino 18, Il Busto Mistero e l'Associazione Insieme, si inserisce in un ampio programma di celebrazioni che animerà la città di Alba durante la 94ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, a partire da ottobre 2024.

La mostra, che si terrà dal 5 ottobre al 1° dicembre 2024, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00, e il sabato e la domenica in orari specifici in concomitanza con eventi speciali. Sarà un’occasione unica per ammirare opere di Gallizio realizzate con le più disparate tecniche artistiche, dai tradizionali colori ad olio su tela alle chine, all’utilizzo di materiali speciali.

"Le principali associazioni e istituzioni della provincia di Cuneo si sono unite in uno sforzo congiunto per celebrare al meglio il 60º anniversario della morte di Gallizio", spiega Andrea Vero, ideatore e coordinatore dell’evento, nonché coordinatore del Pianeta Cultura di Insieme.

"Questa collaborazione testimonia l'importanza dell'artista per la comunità locale e il desiderio condiviso di valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Alba. Sono felice di sottolineare il lavoro di squadra spontaneo e gratuito portato avanti dai tanti che hanno deciso di dare una mano e dagli importanti enti pubblici e privati che hanno sostenuto l’iniziativa. La Fondazione CRC e la Fondazione CRT hanno da subito compreso l’importanza dell’evento che trascende la nostra comunità e si sono subito messe a disposizione per la sua buona riuscita".