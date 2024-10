Relazione sulla consulenza finanziaria di Davide Bianco presso il Rotary Club Alba

Martedì 24 settembre, presso il ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, il Rotary Club di Alba ha avuto il piacere di ospitare la relazione del socio Davide Bianco a proposito dell’attività di consulenza finanziaria. Si tratta del primo incontro dell’anno del ciclo “Azione Professionale”, dedicato alle attività professionali dei soci.

Presenti alla serata anche il Past Governor del Distretto 2032 Remo Gattiglia e il socio del Rotary Club Siena Luca Burroni, nonché Direttore Sanitario dell’ASL CN-2, con il quale è stato scambiato il gagliardetto dei club. Davide Bianco si è laureato in Economia e gestione dei servizi turistici all’Università degli studi di Milano Bicocca, iscrivendosi poi all'Albo dei consulenti finanziari.

È proprio in questo campo che svolge la sua attività professionale; dopo un’esperienza biennale a Melbourne, in Australia, ha lavorato per l’Agos Ducato a Milano e successivamente ad Alba, prima al Banco BPM e attualmente è consulente finanziario Fideuram Intesa San Paolo Private Banking. Leva 1989, si tratta del più giovane socio del club albese.

La relazione ha presentato l’attività di consulente finanziario insistendo molto sull’aspetto relazionale e umano, anziché sull’aspetto meramente realizzativo; la consulenza, infatti, non può prescindere dall’elemento di interazione tra il professionista e il cliente per poter permettere a quest’ultimo di realizzare gli obiettivi per cui si è fatto l’investiment

Scopi diversi richiedono approcci e metodi differenti, pertanto l’attività di investimento finanziario va vista come una relazione con il consulente e non come una prestazione finalizzata alla sola resa, cosa che si rende ancora più evidente nei momenti di fluttuazioni tipici dei mercati e in un’epoca in cui si fa grande affidamento su algoritmi e sistemi informatici, che però non sanno rispondere ai dubbi umani. La conferenza è stata molto interessante e partecipata, un’occasione di arricchimento in spirito di amicizia rotariana.