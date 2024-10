Il Liceo “De Amicis” a School Cup 2024

Lunedì 30 settembre, le classi 4S e 5S del Liceo De Amicis ad indirizzo economico sociale curvatura sportiva hanno avuto l’opportunità di partecipare come staff tecnico all’evento “Schools Cup 2024”, organizzato dall’associazione ASD PROMOSPORT IoGiocoAMiniBasket. L’evento, svoltosi in piazza Galimberti, ha visto la partecipazione di circa 600 alunni delle scuole elementari del Comune di Cuneo, creando un’atmosfera ricca di entusiasmo.

“Come istituto scolastico – dicono le referenti Pcto partecipanti all’iniziativa Cinzia Garino ed Erika Bruno coordinatrice del dipartimento Scienze motorie del liceo cuneese -, siamo convinti che il legame tra educazione e sport debba essere rafforzato attraverso una sinergia continua. In un’epoca in cui la società richiede nuove modalità di apprendimento e partecipazione, è essenziale che le istituzioni educative e sportive collaborino per promuovere valori universali che lo sport incarna da sempre: rispetto, lealtà, solidarietà. Questa contaminazione positiva tra mondo scolastico e sportivo può creare una base solida su cui costruire competenze che vanno oltre il semplice allenamento fisico, preparando i giovani ad affrontare il futuro con determinazione e consapevolezza. L’evento ha rappresentato un’occasione unica non solo per i piccoli atleti, ma anche per gli studenti del nostro Liceo, che hanno potuto mettere in pratica le competenze tecniche acquisite durante il loro percorso scolastico. Oltre ad assicurare che l’evento si svolgesse in modo sicuro e professionale, i ragazzi delle classi 4S e 5S hanno trasmesso ai più giovani i valori fondanti di una società sana: il rispetto per le persone e per le regole, la lealtà e la solidarietà”.

In un contesto come quello della Schools Cup 2024, il movimento è stato il vero protagonista: il movimento che non solo educa, ma anche forgia il carattere e definisce scelte e prospettive future. Lo sport, infatti, non si limita ad essere un semplice esercizio fisico, ma diventa un potente strumento educativo in grado di arricchire la vita dei bambini e dei giovani, contribuendo alla loro crescita personale e al loro sviluppo sociale.

L’evento si è rivelato un successo grazie alla collaborazione tra il liceo De Amicis e l’associazione ASD PROMOSPORT IoGiocoAMiniBasket, a dimostrazione del fatto che quando educazione e sport lavorano insieme, si creano opportunità concrete per formare una generazione di giovani cittadini responsabili, sani e consapevoli del proprio ruolo nella società.