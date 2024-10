In Valle Varaita al via servizi di doposcuola per alunni delle scuole elementari, medie e prima superiore a Brossasco, Sampeyre e Frassino

L’Unione Montana Valle Varaita con l’inizio del nuovo anno scolastico riattiva il doposcuola Hub Alta Quota per gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado a Sampeyre e Brossasco. Ad integrazione dell’offerta, a Frassino parte anche il Progetto Ponte, doposcuola rivolto agli studenti che frequentano il primo anno delle scuole superiori. Tutti i servizi rientrano nel progetto Varaita Insieme, hanno un costo molto contenuto per le famiglie (70 euro per l’intero anno scolastico) ed entrano in funzione nella settimana del 14 ottobre per terminare alla fine dell’anno scolastico, con un calendario diverso a seconda della località e dell’età dei bambini e dei ragazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 11 ottobre. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare Manuela Durbano della Cooperativa Armonia al 389/2581781.

A Brossasco il doposcuola è svolto in collaborazione con Comune di Brossasco e l’Istituto Comprensivo Venasca-Costigliole Saluzzo. Per i bambini della scuola media il servizio prende il via lunedì 14 ottobre, mentre per quelli delle elementari l’inizio è previsto per venerdì 18 ottobre e prevede la possibilità di usufruire della mensa scolastica, previo il pagamento del buono pasto secondo le modalità indicate dal Comune di Brossasco. I due doposcuola si svolgono dalle ore 14 alle 17.30 presso i locali della Scuola di Brossasco, per chi usufruisce della mensa il doposcuola del venerdì comincia dalla fine delle lezioni mattutine. Chi è interessato a iscriversi può mandare una mail all’indirizzo iscrizionibrossasco@armoniacoop.it.

A Sampeyre, invece, il doposcuola è svolto in collaborazione con Comune di Sampeyre e l’Istituto Comprensivo Venasca-Costigliole Saluzzo e prevede la possibilità di usufruire della mensa scolastica, previo il pagamento del buono pasto secondo le modalità indicate dal Comune di Sampeyre. Il servizio prende il via mercoledì 16 ottobre presso i locali della Scuola di Sampeyre sia per i bambini della scuola elementare che per quelli della media. Chi usufruisce del servizio mensa può accedere al doposcuola a partire dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle 17.30, mentre per tutti gli altri il servizio si svolge dalle 14 alle 17.30. Chi è interessato a iscriversi può mandare una mail all’indirizzo iscrizionisampeyre@armoniacoop.it.

A Frassino, infine, il doposcuola per i ragazzi che frequentano il primo anno delle scuole superiori prende il via venerdì 18 ottobre dalle 15 alle 18 presso la sede dell’Unione Montana di Frassino in piazza Marconi 5. Chi è interessato a iscriversi può contattare Manuela Durbano della Cooperativa Armonia al numero 389/2581781.

Tutti i doposcuola sono gestiti dalla Cooperativa Armonia e l’attivazione dei servizi va inseriti nel contesto più ampio del progetto Varaita Insieme, finalizzato all’offerta di servizi ai bambini e ai ragazzi secondo una strategia di sviluppo sociale e miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei Comuni di area interna, con particolare riferimento ai giovani e ai fragili. Lo scopo generale è quello di offrire luoghi, tempi e occasioni di incontro inclusivo in zone di alta montagna scarsamente popolate, a rischio di marginalizzazione e lontane dai centri urbani. In particolare, i doposcuola sono un servizio pomeridiano finalizzato a fornire un aiuto a bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici e all’acquisizione di un valido metodo di studio, da quest’anno anche durante il periodo complesso di passaggio alle scuole superiori.