Nasce la nuova Pro Loco di Moretta: un team giovane per rilanciare la città

Avevano fatto una promessa e l'hanno mantenuta.

I volontari della nuova Pro Loco di Moretta, guidati della presidente Stefania Fauda, sono pronti a svelare il loro primo progetto.

Dopo appena tre mesi dalla loro elezione, ecco arrivare 'Estoy Pro Loco': tre giorni di festa, musica e buon cibo per tutti i gusti da stasera venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre.

Un nuovo capitolo si apre quindi per Moretta con un gruppo di giovani under 40, animati dalla passione per la loro città, ha deciso di rilanciare l'associazione portando una ventata di freschezza e dinamismo.

"Dopo le dimissioni del precedente direttivo, sentivamo l'esigenza di dare un nuovo impulso alla nostra comunità - afferma la presidente Stefania Fauda. - Abbiamo messo insieme le nostre competenze, diverse ma complementari, per creare un team coeso e determinato a valorizzare Moretta".

Il nuovo direttivo, composto da professionisti provenienti da diversi settori, ha lavorato intensamente per organizzare il primo grande evento ‘Estoy Pro Loco’. "Crediamo che questo evento debba essere rappresentativo dello spirito con cui stiamo affrontando questa nuova sfida - conclude Fauda - Desideriamo coinvolgere l'intera comunità, offrendo un programma ricco e variegato per tutte le età".

Tra i progetti futuri, ci sono eventi culturali, iniziative per valorizzare il territorio e collaborazioni con le altre associazioni locali.

Da stasera, venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre, piazza Castello, cuore di Moretta, ospiterà un evento ricco di musica, cibo e divertimento, per tutte le età.

Il programma prevede serate con musica live e dj set, un pranzo con delitto e un'area food con specialità locali. Un'occasione per tutti di trascorrere un weekend all'insegna del divertimento e della convivialità.

Tra gli appuntamenti più salienti dell’evento che si aprirà stasera, venerdì 4 ottobre alle 19 con le specialità gastronomiche locali e musica dal vivo.

Sabato, sempre dalle 19, si replica con nuove proposte culinarie e dj set.

Domenica, il clou sarà il 'Pranzo con delitto', un'esperienza culinaria e investigativa (prenotazioni direttamente nel negozio della tabaccheria Grosso o al numero 351-4605898).