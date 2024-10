Cuneo: presentato il programma scuole di Scrittorincittà 2024

Per quanti decenni possano essere passati dai tempi dei banchi di scuola, per molte persone l’autunno continuerà a essere sinonimo di un nuovo inizio, delle penne e dei quaderni, dei libri nuovi che sanno di buono. Lo è senz’altro per scrittorincittà.



Il festival, giunto alle ventiseiesima edizione, si terrà dal 13 al 17 novembre a Cuneo. Ieri, giovedì 3 ottobre, si è svolta la presentazione del programma per le scuole: il palinsesto interamente ideato e realizzato per i più piccoli e le più piccole, dall’infanzia all’adolescenza, andrà come di consueto in parallelo al programma per adulti.



Dove ci guideranno quest’anno le STELLE? È questo il tema di quest’anno di scrittorincittà. Per migliaia di anni, per trovare la rotta e non perdere la strada, a guidarci sono state le stelle. Dove stanno oggi le stelle che possono guidarci? Anche quest’anno scrittorincittà si avvarrà delle personalità più variopinte - scrittori, filosofi, scienziati, musicisti, artisti, giornalisti, comici, persone accomunate dalla passione per la propria materia - per provare a ritrovare l’orientamento in tempi incerti, come un tempo i naviganti con l’aiuto della Stella Polare. O come Peter Pan e i bimbi sperduti, in volo verso la “seconda stella a destra”.



scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.

Gli incontri del programma scuole

Misteri stellari

C’è aria di mistero a scrittorincittà: gialli da risolvere, enigmi del passato, segreti e persino fantasmi. Come quello di Marco, fratello di Andrea, rimasto intrappolato tra il mondo dei vivi e quello dei morti, in Spiriti dello tsunami (Pelledoca) di Daniele Nicastro; ma anche quello di Romualdo, il fantasma della miniera di Chiara Lorenzoni e Martina Brancato (Il fantasma della miniera, Il Castoro). Piena di misteri e ricordi è la casa antica di Ravenwood, immersa nel verde nell’Inghilterra settentrionale, dove arriva Noa, figlia di una donna medico chiamata d’urgenza dall’altra parte del mondo (La nostra casa dal cuore di legno, Il Battello a Vapore), la cui storia ci racconterà Natasha Farrant. Di magia e misteri è intrisa l'Accademia delle arti magiche di Seledia, frequentata da Ambra Valmori in una Venezia affascinante e inedita, alla scoperta dei segreti del suo passato; la sua storia ce la racconta Jude Archer (Stelle e Ottone, Il Castoro). E che dire di Dalia, quindicenne amante dei romance, che si ritrova oggetto dell’attenzione del tenebroso e tormentato Corvin Darkwater, protagonista maschile del suo romanzo preferito? A svelare questo mistero è Lia Celi (Love me, Corvin, Feltrinelli). Elisa Vincenzi racconta invece il suo Mistero in cortile (Coccole Books), in cui la giovanissima detective Super Lala si metterà alla ricerca del responsabile delle sparizioni di oggetti nel vicinato. E se a sparire fossero invece quattro ragazzi? Allora a indagare ci pensa Olivo, dotato di una memoria prodigiosa, e a raccontarcelo è il suo autore Davide Longo (Il gioco della salamandra, Mondadori).



Seguire la propria stella

Crescere è un’avventura meravigliosa, diceva Peter Pan, diretto verso la seconda stella a destra, ma può essere anche una sfida irta di difficoltà: lo scopre a sue spese Anis, cui un tragico incidente in montagna ha portato via il padre, in uno straordinario viaggio che le permetterà di crescere, rischiare e ritrovarsi; la sua storia ce la racconta Daniele Nicastro (Cinque giorni per non dirti addio, Einaudi Ragazzi). Azzurra D’Agostino (La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain, Il Castoro) ci accompagna invece indietro di trent’anni, quando tre giovani ragazzi decidono di partire per conoscere il loro idolo, che forse incontreranno - o forse l’avventura servirà loro per capire che gli idoli, se esistono, servono per essere superati. Andrea Maggi (Il mio Socrate, Giunti), il professore più celebre della tv, ci porta invece in una vita drammatica e ironica insieme, quella di Veronica, che non sa dove sbattere la testa. Antonio Ferrara (Il mare ci aspettava, Einaudi Ragazzi) racconta una storia che parla dell’importanza dei limiti, che servono anche per imparare e trasgredire, alla ricerca della propria stella, il proprio sentiero nascosto tra gli alberi. Con Massimo Temporelli (Come sarà il mondo quando sarò grande, Piemme) sbirceremo insieme il futuro, alle scoperte straordinarie della scienza ma soprattutto a come saremo noi, che con le nostre scelte possiamo rendere il pianeta un posto meraviglioso oppure orribile. Alessandro Barbaglia (Scusa ma resto qui, Mondadori) ci parlerà di bullismo e di una storia di amicizia - e forse di amore - tra Zeno, umiliato in un video che ha fatto il giro di tutta la scuola, e la misteriosa Luna. Cosa resta dietro alle porte chiuse della nostra vita? Quali storie, potenzialità o ricordi inespressi? Ce lo racconterà Luca Azzolini presentando il suo Laggiù. Dietro a mille porte chiuse (Einaudi ragazzi).



Antiche stelle

Le stelle sono lassù da tantissimo tempo, testimoni silenziose della storia dell’umanità. Se potessero parlare, avrebbero milioni di storie da raccontare. Come la storia del gigante Pangu, che viene dalla Cina e inizia con un grande uovo rotto, i cui frammenti hanno dato origine al cielo e alla terra, all’acqua e alle stelle (Crac di Lorenzo Monaco, Camelozampa). Manlio Castagna (Di fuoco e seta, Mondadori) presenta la storia coinvolgente di tre giovani ai tempi del Risorgimento. Luca Malagoli racconta invece a fumetti la corsa alla bomba atomica, con i suoi grandi scienziati protagonisti (Telemark. Sabotaggio all’atomica, Sinnos). E negli anni della guerra è ambientata anche la storia di Giulietta, in un’Italia così diversa ma anche così simile a quella di oggi, scritta da Vichi de Marchi (Chiamami Giulietta, Feltrinelli). Con Luisa Mattia (Tempesta Matteotti, Lapis) scopriremo gli ultimi mesi e le coraggiose scelte di Giacomo Matteotti che ne fecero uno straordinario esempio di libertà. Davide Morosinotto (La notte dei biplani, Il Castoro) immagina invece una Storia diversa: e se ai tempi della prima guerra mondiale ci fossero stati internet e i robot? Tutti conoscono l’uomo di Neandertal, ma la donna? Con Sandro Natalini e La mamma di Neandertal (Editoriale Scienza), cercheremo di scoprire di più delle donne di Neandertal e di capire differenze e similitudini tra le donne, le nonne e le mamme di allora e quelle di oggi.



Polvere di stelle

Si sa, quando viene l’ora di andare a dormire molti piccoli fanno i capricci. Come fare? Inventando un bel gioco in cui tutti possano esprimere la propria creatività, con Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle (Tutti a nanna, La Coccinella e Uguali ma diversi, Gribaudo). Oppure attraverso il racconto di una storia. Proprio le storie con la loro forza segreta sono al centro di La catturastorie (Gribaudo), di Luca Azzolini. Con Sandro Natalini le fiabe sono più originali che mai: partendo dal libro-gioco Il frullastorie (Giralangolo), ciascuno potrà creare il proprio pezzetto di eroe, da mescolare rigorosamente con quello degli altri partecipanti. Con L'adorabile Canspina (Franco Cosimo Panini) il pubblico sarà invece chiamato ad inventare animali attraverso rime e illustrazioni improbabili insieme a Teo Benedetti e Davide Panizza. Attraverso Il mondo è triste senza di me! Poesie per giorni dritti e storti (Feltrinelli) Antonella Sbuelz ci aiuterà a riconoscere i supereroi nascosti in mezzo a noi, a trovare il coraggio di ripartire dopo un ruzzolone, a non dimenticare chi è meno fortunato. Con Elisa Vincenzi ci chiederemo cosa succede quando qualche nostro amico si comporta in modo strano e diverso dal solito e scopriremo come la diversità possa in realtà farci avvicinare (Giochiamo insieme? Illustrato da Nelly Aghekyan; Lavier) e quanto sia importante difendere e proteggere i nostri sogni (È giusto così!, Macadamia edizioni). Gli abbracci sono una delle cose più belle al mondo; ne parleremo con Antonio Ferrara che presenterà il suo Stringimi (Giunti). Con Anselmo Roveda e Marco Paci ci perderemo nel firmamento con le illustrazioni nell’Atlante delle storie di Jack London (Giralangolo). Parleremo ancora di illustrazioni e immagini con Alice Keller e Veronica Truttero che presenteranno Di notte (Camelozampa). Daniela Carucci ci porterà invece con le sue immagini dentro a Nullo, il bambino quasi invisibile (Sinnos) e Alessandro Vanoli con Pirati (Giunti) ci racconterà perché sognare di essere pirata è un desiderio adatto a tutti.



Esplorazioni spaziali

Quante vite può condurre una sola persona? Joséphine Baker ha avuto una vita avventurosa e appassionante: ce la racconta Lélie Lesage nel suo La vita segreta di Joséphine Baker (Giralangolo). Mattia Corrente ci guida invece nel viaggio all’inferno più spassoso di sempre con Cronache dell’Ade (Salani): eroi improbabili, un misterioso segreto legato a un vulcano e poi dèi greci, gironi dei dannati, fuoco fiamme e tanta tecnologia! I dinosauri sono la passione di Terry Time, un bambino che adora l’avventura. Riuscirà ad esaudire il suo desiderio più grande e incontrare l’ultimo dinosauro sulla terra? Lo scopriremo con Gud nel suo Terry Time e la leggenda del drago d’argento (Tunué). Con Emanuele Apostolidis ed Elena Ghezzo si va in Siberia, dove i Paleo Hunters sventano i piani della malvagia multinazionale Paleogen, tra disegni, racconti, cavernicoli e bestie preistoriche in Paleo Stories. La valle dei mostri (Beccogiallo). Che differenza possono fare 54 secondi? Scopriremo cosa accade alla vita di Dennis Caienna quando quel minuto scarso di ritardo accumulato lo trascina in un'avventura ricca di colpi di scena (54 secondi di ritardo Il Castoro, di Chiara Carminati). Le tante avventure di Orso saranno infine al centro di Cosa c'è fuori (Franco Cosimo Panini) di Eliana Albertini.



Dalle stelle alla Terra

Presenze benefiche e sagge vivono nei boschi e nelle foreste: sono gli alberi e nella tradizione giapponese i Kodama sono i loro spiriti. Bimba Landmann ci accompagnerà nel bosco per scoprirli e per conoscere meglio i cicli della natura attraverso la lettura di Noi Kodama (Camelozampa). Ancora nei boschi ma a scuola, con Riccio, Cincia, Lepre e Scoiattolo in Scuola nel bosco (Emme edizioni), di Giuditta Campello e Arianna Cicciò. Dai boschi alla giungla con Piccola pantera (Camelozampa) di Chiara Raineri: letture e un laboratorio artistico-espressivo tra liane, foglie e alberi altissimi. Lupetto invece è il protagonista di Dov’è la mia pelliccia? (Emme Edizioni). Con Alessandro Montagnana scopriremo cosa succederebbe se la sua pelliccia, appena lavata, sparisse! Con Mirella Mariani e Dino Ticli si parlerà di babbi bestiali: pelosi, un po’ rudi, a volte brontoloni, i padri di tutte le specie hanno caratteristiche interessanti e differenze di colore, di dimensione, di tono della voce. Impariamo a conoscerli in Il più forte è il mio papà (Editoriale Scienza). E poi il cielo, la terra, le stelle e i pianeti con Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio che ci aiutano a rispondere alla domanda: Perché il cielo non ci cade sulla testa? (Hoepli). E sotto il cielo e le stelle passano le stagioni: estate, autunno, inverno, primavera, ciascuna con le sue caratteristiche e basta saperle guardare con occhi nuovi per scoprire cose diverse dal solito. Lo impariamo con Roberta Bianchi in Spettacolo a sorpresa (Editoriale Scienza). Se la guerra è brutta, perchè esiste ancora? Serve a qualcosa? A chi conviene? Con Nico Piro (Se vuoi la pace, conosci la guerra, Harper Collins), che le guerre le conosce da vicino perché da anni le racconta come giornalista, cercheremo di darci qualche risposta ma soprattutto parleremo di pace, che non è un’utopia ma qualcosa di concreto, che ha bisogno di tutte e tutti per essere realizzata.



Immaginare nuove costellazioni

Leo si è appena trasferito in una nuova città e gli mancano i suoi amici e il mare. È autunno e le foglie cadono copiose dagli alberi: e se con le foglie Leo costruisse la montagna più alta del mondo? Così alta da poter rivedere il suo amato mare e i suoi vecchi amici? Laura Borio accompagnerà i bambini tra le avventure del libro Una montagna di foglie (Mondadori) che si concluderanno con un laboratorio di disegno. Non solo città e montagne altissime ma anche terre lontane: a Cosonia c’è uno strano paese senza nome e senza nomi; un giorno, però, in paese giunge uno straniero misterioso, Mario Vocabolario, e tutto cambia: lo scrittore Massimo Roscia e l’illustratrice Francesca Carabelli ci guideranno attraverso questa incredibile storia (Mario Vocabolario e la magia delle parole, Rizzoli). Insieme ad Aurora Cacciapuoti, autrice di Cip, l’uccellino dormiglione (Lapis), con le loro matite i bambini racconteranno il proprio mondo notturno creando un piccolo libro personale dei sogni.). Non capita spesso di poter toccare ed interagire con i protagonisti di un libro: il sogno si realizzerà durante il laboratorio con Gek Tessaro e Massimiliano Tappari quando personaggi e i mezzi di locomozione immortalati nel libro Teresa (Lapis) usciranno dalle pagine in versione 3D. E infine pozioni, incantesimi e le ricette magiche dell’enciclopedia degli Incantesimi di Strega Carota (Il Castoro), dove si possono trovare formule per ogni tipo di pozione. L’autrice Valentina Mansone presenterà una lettura animata e un laboratorio creativo per scoprire come si prepara una pozione magica.



Interviste spaziali

Come di consueto, ragazze e ragazzi dei Gruppi di Lettura della Biblioteca 0-18 di Cuneo saranno protagonisti di incontri diretti con l’autore, in cui saranno loro a intervistarli: Manlio Castagna, autore di Di fuoco e seta (Mondadori), incontrerà Libera-Mente, il Gruppo di Lettura 11-13 anni. Uno sguardo nuovo su tempi remoti per raccontare l’avventura di tre giovani durante il Risorgimento, un periodo storico che brucia di emozioni forti e racconta gesti eroici.



Davide Longo, autore del giallo Il gioco della salamandra (Mondadori), sarà intervistato invece da Semplicemente lettori, il Gruppo di Lettura 14-18 anni.



Letture stellari

Anche quest’anno le amiche e gli amici di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets accompagneranno i più piccini della scuola per l’infanzia con letture ad alta voce delle più belle storie.



Gli ospiti

Accompagnatori e accompagnatrici

Le sedi

I temi

