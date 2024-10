A Frabosa Sottana l'ex olimpionica Manuela Di Centa si racconta: “Fare ciò che amo è stato il mio traino per tutta la vita”

“Certi eventi sportivi non avrebbero la stessa risonanza se non raccontati in un certo modo”. Così il giornalista Marino Bartoletti ha aperto l’edizione 2024 del Galà della Castagna d’Oro di Frabosa Sottana accogliendo sul palco del Galà Palace il telecronista Rai Franco Bragagna , voce storica dell’atletica leggera e dello sci di fondo, e Manuela Di Centa , campionessa di sci di fondo.

“La partenza è fondamentale, dietro alla mia carriera c’è stata la famiglia, mio padre, i tecnici che mi hanno fornito la base per tenere duro e andare avanti. Mi sono imposta contro quei ‘mai’ che mi erano stati detti, pregiudizi che sembrano così normali, che accetti perché sembra che sia normale, invece non è così", ha spiegato Di Centa.

Solitudine e sacrificio, tra le condizioni e circostanze che hanno accompagnato la sua brillante carriera, come ha evidenziato Bartoletti, riferendosi al periodo trascorso dalla Di Centa in Lapponia.

“Fare quello che mi piace fare – ha spiegato Di Centa -. Questo è stato il mio traino per tutta la vita. Quando un tecnico finlandese mi chiese di andare, capii che era un’esperienza da fare. In Finlandia è nato il mio sport e solo lì potevo imparare a migliorare. I vecchietti finlandesi avevano tecnica, con attrezzature antesignane. Per batterli dovevo capirli. Quando scegli non è mai un sacrificio, è il modo in cui riesci a imparare nella vita”.