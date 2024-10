Un soggiorno musicale in Austria grazie al sostegno del Lions Club Saluzzo-Savigliano

Da anni l’associazione offre ai nostri studenti l’occasione di soggiornare per circa tre settimane all’estero, in uno Stato europeo, facendosi interamente carico dei costi: da queste esperienze i ragazzi sono sempre tornati contenti e arricchiti.

Nello specifico Luana ha trascorso il suo soggiorno in Austria, vicino a Salisburgo, 10 giorni presso una famiglia locale e altri 10 giorni in un camp internazionale. Quello di Luana è stato un camp “musicale”, una proposta in cui il legame tra i giovani ospiti provenienti da varie parti del mondo si è rafforzato non solo tramite la conoscenza reciproca, ma anche tramite il suonare insieme.

“Mi è stata data l’opportunità di viaggiare, vedere posti fantastici, conoscere persone provenienti da tutto il mondo, con cui spero di rimanere in contatto, insomma ho vissuto un’esperienza che mi porterò sempre nel cuore”, commenta Luana.

I ringraziamenti vanno quindi al presidente del Lions Club Saluzzo-Savigliano Ezio Boretto, alla coordinatrice e responsabile distrettuale degli scambi giovanili, Paola Forneris, e alla responsabile degli scambi giovanili del Club, Laura Gissi, per l’attenzione che hanno sempre dimostrato verso i giovani, sponsorizzando attività formative di questo tipo.

Istituto Arimonda-Eula, Savigliano