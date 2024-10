“Olimpicamente” al Teatro Toselli, un’esperienza immersiva tra sport ed emozioni per il Festival dei Luoghi Comuni [VIDEO]

“Olimpicamente. Pensieri, parole, opere e campioni”, lo spettacolo in cuffia che la compagnia teatrale Fonderia Mercury porta sul palco del teatro Toselli sabato 12 ottobre alle 21.



L'ideatore e regista Sergio Ferrentino porta in scena quattro attori dotati di cuffia audiofonica, di cui verrà dotato anche il pubblico per rendere più immersiva l’esperienza in modo da percepire ogni dettaglio: suoni, musiche e rumori creati ad hoc per trasportare gli spettatori nel vivo dell’azione, quasi fossero nella mente dei campioni dello sport. Uno spettacolo originale nel suo genere che si inserisce perfettamente tra gli appuntamenti del Festival dei Luoghi Comuni proposto dall'associazione culturale Cuadri dal 10 al 13 ottobre.

“Il concetto di fondo dello spettacolo – spiega il regista Sergio Ferrentino – nasce dai miei 35 anni di lavoro in radio e con la cronaca sportiva. In questi anni ho incrociato tonnellate di storie, ma il mondo dello sport viene sempre raccontato nello stesso modo, salvo qualche episodio di originalità è privo di creatività.



Puoi elogiarlo, esaltarlo ma l'unico modo per dare creatività era dare voce ai pensieri dell'atleta prima, durante e subito dopo il gesto atletico. Tutto nacque con il rigore mancato di Roberto Baggio ai mondiali di calcio, cosa pensava? Cosa pensava il portiere che doveva parare la palla di Baggio?



Introducendo e partendo da queste domande – continua il regista - abbiamo inserito elementi non codificati nel racconto dello sport.



Abbiamo pensato a delle schegge di pensiero che andassero oltre l'abilità tecnica nella gara di una persona, ma che potessero raccontare il gesto atletico nella sua complessità attraverso tutte le fasi di pensiero a lui legate. Tutto quello che induce al gesto atletico, i pensieri, come elemento che definisce il risultato. Cosa c'è intorno, quindi anche le fragilità o le forze. I pensieri arrivano dalle letture fatte negli anni di lavoro. Noi - conclude Ferrentino - abbiamo inserito un pezzo di prosa sportiva”.

GUARDA IL VIDEO

La compagnia teatrale Fonderia Mercury, nata nel 2011, ha riadattato nel tempo lo spettacolo e porta i radiodrammi in teatro allestendo una particolare installazione acustica che nasce dalla radiofonia. Ecco la scelta di dotare di cuffie il pubblico perché possa calarsi al meglio nel clima e spirito dello spettacolo e vivere un'esperienza al limite dell'immersivo.

“Olimpicamente” offre una prospettiva unica, rivelando il lato nascosto dello sport, quello dei pensieri, delle emozioni e delle riflessioni che accompagnano ogni grande impresa atletica. Uno spettacolo imperdibile per chi desidera vivere lo sport in una dimensione completamente nuova.



Per lo spettacolo è necessario prenotarsi al costo di 7 euro al seguente link

https://www.eventbrite.it/e/spettacolo-olimpicamente-pensieri-parole-opere-e-campioni-tickets-1028229059797?aff=ebdsoporgprofile&keep_tld=1



Per maggiori informazioni su questo ed altri spettacoli è possibile visitare il sito https://www.festivaldeiluoghicomuni.it/