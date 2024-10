In tanti dalla Granda al raduno della Lega a Pontida [FOTO E VIDEO]

Una numerosa delegazione della Lega della provincia di Cuneo era oggi presente tra le migliaia di persone che affollavano il prato di Pontida per il tradizionale appuntamento col grande raduno che da 36 anni riunisce il popolo leghista.

Sul palco parlamentari e rappresentanti del partito, ma anche numerose delegazioni di partiti europei che hanno accolto l'invito del segretario Matteo Salvini: i Patrioti d'Europa capitanati dal primo ministro ungherese Viktor Orban all’olandese Geert Wilders, il capo della delegazione di Vox al Parlamento europeo Jorge Buxadé, il portoghese André Ventura e la vicepresidente del partito austriaco Fpo, Marlene Svazek.

Con Salvini anche il generale Roberto Vannacci, dopo l'elezione al Parlamento europeo. E sono intervenuti i ministri Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, e Alessandra Locatelli.

"Come ha ribadito il ministro Matteo Salvini, l'autonomia, dopo 30 anni di battaglie, è realtà e legge dello Stato e indietro non si torna, grazie a un lavoro stroardinario del ministro Calderoli", dice il senatore Giorgio Maria Bergesio, che aggiunge: “A Pontida abbiamo anche espresso il nostro sostegno a Matteo Salvini in questo processo ingiusto, per aver difeso i confini del sud dell’Europa. Saremo presenti come parlamentari il 18 ottobre a Palermo in occasione della requisitoria della senatrice Bongiorno”.

“Anche questa volta la Lega della provincia di Cuneo ha risposto con calore ed entusiasmo, e ringrazio tutti i sostenitori, militanti e simpatizzanti che oggi sono venuti a Pontida in pullman e auto, e hanno preso parte a questa bella giornata”, conclude il senatore Bergesio.