Iscriviti al nuovo corso di salsa e bachata in partenza giovedì 17 ottobre

Due settimane fa l’Imperial Dance ha aperto le porte ai nuovi corsi serali di salsa, bachata, kizomba e rueda, e il nostro grazie va a tutti i corsisti che hanno scelto di intraprendere questo percorso con noi. Fin da subito, si è creato un bel clima di collaborazione e Anna, Ilaria ed Eros sono davvero soddisfatti dei progressi che si stanno vedendo in queste prime settimane.

“Siamo felici di come sono andate queste prime due settimane,” commenta Anna, una delle istruttrici dell’Imperial Dance “… abbiamo visto persone motivate, pronte a imparare e migliorarsi, e la cosa più importante è che il metodo che abbiamo scelto sta funzionando molto bene. Ognuno si sta sentendo a proprio agio nel suo gruppo, e questo crea un ambiente positivo e stimolante”.

Una delle scelte più apprezzate è stata quella di far provare i corsisti e valutarli personalmente prima di assegnarli al livello più adatto. Grazie alla valutazione attenta e soggettiva di Anna, Ilaria ed Eros, i gruppi sono stati organizzati in modo omogeneo, garantendo a tutti di imparare e crescere alla stessa velocità.

“Ci siamo presi il tempo giusto per osservare e consigliare ad ogni corsista il gruppo più idoneo” aggiunge Ilaria “… così ogni corso è composto da persone con pari competenze e la stessa capacità di apprendimento. Questo permette di progredire in maniera armoniosa e senza che nessuno si senta in difficoltà o rallentato”.

Anche Eros, presidente dell’associazione sportiva, sottolinea l’importanza di questa nuova formula “… vogliamo che ogni persona si senta seguita e stimolata a migliorare. La nostra priorità è creare un ambiente di apprendimento efficace e piacevole. Questo approccio consolidato ci sta accompagnando ormai da diversi anni e il prossimo anno festeggeremo con orgoglio i nostri 10 anni di attività”.

L’Imperial Dance si distingue non solo per la qualità dei suoi insegnanti, ma anche per l’attenzione che dedica al percorso individuale di ogni allievo. Per chi fosse interessato a unirsi, ci sono ancora una decina di posti liberi per il corso di salsa e bachata per principianti che partirà giovedì 17 ottobre alle ore 20.00.

Iscriviti alla lezione di prova di giovedì 17 ottobre, ore 20:00 cliccando su https://wa.me/393403311994

L’Imperial Dance si trova in via della Motorizzazione 52B (Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.

Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni o visita il sito https://www.imperial-dance.it/corsi/adulti/