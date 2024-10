Da domani a Saluzzo si accende il riscaldamento

Da martedì 8 ottobre a Saluzzo si può accendere il riscaldamento. La deroga è possibile grazie all’ordinanza firmata questa mattina (lunedì 7 ottobre) dal sindaco Franco Demaria, anche per rispondere a sollecitazioni di case di riposo e amministratori di condominio, preoccupati per il persistere di temperature più basse della media del periodo, in particolare i valori minimi.



Il testo prevede “l’anticipazione dell’accensione per gli impianti di riscaldamento al massimo per quattordici ore, nella fascia compresa tra le 5 e le 23, rispettando comunque l’obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici”.



La Città di Saluzzo è inserita nella “Zona climatica E” e la legge quadro a livello nazionale prevede che i sistemi di riscaldamento possano essere azionati dal 15 ottobre al 15 aprile.