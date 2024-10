L'Albese Calcio in lutto per la morte dello storico massaggiatore Angelo Tocchi

Il calcio albese e non solo è in lutto per la morte di Angelo Tocchi, 82 anni, storico massaggiatore e dirigente dell'Albese negli Anni 80' e 90' e i primi anni 2000.

Molto colpito il direttore sportivo della squadra Roman Saverio: "Abbiamo vissuto tantissimi anni insieme, io ero giovane, alle prime armi nel Albese Calcio, lui era già un'icona. Parliamo di un personaggio che per l'Albese Calcio ha dato tanto. È stato un punto di riferimento per tanti giovani. Ha fatto un po' di tutto nell'Albese, ma tutti lo conoscevano come il 'massaggiatore'. Posso parlarne solo bene perché ha lasciato il segno. Lui arrivava da Genova ed è stato sempre disponibile con tutti".

Il ricordo del dirigente prosegue: "Ha svolto un lavoro eccezionale in quegli anni e la società gli deve tanto. Un altro pezzo storico che se ne va dopo Nando Gorino, Angelo Ferrero, Gianni Mercorella, personaggi importanti per la società".

Angelo Tocchi lascia la compagnia Erika, i figli Giancarlo, Eugenio e Nadia.

Sarà possibile rendergli omaggio presso la Sala del Commiato Boffano di corso Cortemilia 17/d ad Alba. Una santa benedizione sarà impartita martedì 8 ottobre alle ore 17 nei locali della Sala. Mercoledì 9 ottobre, alle ore 10, avverrà il trasferimento al cimitero di Mondovì.