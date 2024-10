La Comunità Energetica di Magliano Alpi continua a 'fare scuola', anche alla Lettonia [FOTO]

Continua a fare scuola la Comunità Energetica di Magliano Alpi che, dopo aver destato l'interesse di diversi comuni italiani, ha già ricevuto la visita da parte di una delegazione dalla Corea del Sud (lo scorso luglio) e la scorsa settimana dalla Lettonia.

Si è tenuto, infatti, lo scorso giovedì 3 ottobre, un importante convegno dedicato all'illustrazione dei progetti messi in campo in Granda per le energie rinnovabili, che ha visto tra gli ospiti le rappresentanze delle città lettoni di Preiļi e Ādažu.

Al centro del convegno il progetto "Recall", promosso in collaborazione con ENEA, il Politecnico di Torino e il Gse.

Nel corso del convegno i relatori hanno illustrato agli ospiti le normative vigenti, l'applicabilità delle Comunità Energetiche, ma anche le ricadute economiche in termini di efficacia e consumi con esempi pratici.

In chiusura, l'intervento dell'ingegner Gilda Massa, ha dato anche modo di approfondire il tema dell'occupazione e dell'imprenditorialità femminile all'interno del settore energie rinnovabili.

"Siamo molto felici di aver potuto ospitare questo convegno - spiega il sindaco, Marco Bailo -, che ci ha dato l'occasione per poter creare nuove sinergie e collaborare affinchè il modello della CER maglianese possa essere di esempio anche per altri territori. Un settore, quello delle energie rinnovabili, ancora tutto da scoprire e credo che sia motivo di orgoglio per noi poter essere di esempio ad altri Paesi.

Il convegno, a causa di un incidente avvenuto all'aeroporto di Bergamo, è stato rimodulato. Un sentito ringraziamo ai nostri ospiti che, nonostante l'imprevisto, hanno partecipato con interesse ed entusiasmo all'evento. Ringraziamo l'ing. Paolo Arrigoni, presidente del GSE, il prof. Romano Borchiellini, Coordinatore e componente del Centro Interdipartimentale Ec-L - Energy Center Lab, Politecnico di Torino, che ci hanno fatto visita, il professor Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino, che ha seguito in prima persona l’intero iter della Comunità Energetica, l'ingegner Gilda Massa dell'ENEA, partner strategico di questa progettualità e tutti gli intervenuti".