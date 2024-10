Busca, per la 20ª edizione di "Musicaè 2024" il concerto “Carosone e Buscaglione, l’epoca del night”

L’associazione culturale Amici della Musica, per la 20ª edizione della Rassegna internazionale “Musicaè 2024”, propone venerdì 11 ottobre alle ore 21 al Teatro Civico un concerto assai accattivante, per non dire trascinante, grazie alla straordinaria maestria dei musicisti ospiti, tutti artisti del Teatro Regio di Torino, dal titolo “Carosone e Buscaglione, l’epoca del night”. Sul palco Martina Tosatto e Davide Motta Frè, al pianoforte Giulio Laguzzi.

Il pubblico sarà trascinato negli anni ruggenti della musica italiana, quelli della dolce vita. Era la magnifica età del dopoguerra, quando tutto sembrava possibile e anche le canzoni urlavano gioia e voglia di vivere. La musica non era dissolvibile dal ballo e le grandi e le piccole orchestre facevano girare la testa.

Il concerto ripercorre la carriera di due indimenticabili protagonisti di quell’epoca, ma non dimentica Natalino Otto, il Quartetto Cetra e Domenico Modugno. Durante la serata anche una carrellata dei fenomeni sociali che hanno segnato gli anni Cinquanta, i locali allora alla moda, l’avvento della televisione, i primi Festival di Sanremo, il cinema musicale.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione al numero 339 6013250 (Segreteria dell’Associazione Amici della Musica di Busca) in orari d’ufficio ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti