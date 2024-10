Il messaggio di Giuseppe Piumatti per l'Ospedale Santa Croce di Cuneo: "Un grazie ai medici per la loro abnegazione"

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio carico di gratitudine rivolto all'Ospedale Santa Croce di Cuneo da parte di Giuseppe Piumatti, cavaliere di Gran Croce e patron del Gruppo Piumatti-Bra Servizi.

"Desidero ringraziare l'Ospedale Santa Croce di Cuneo, in particolare il dottor Carlo Fornaseri, del reparto di Chirurgia maxillo-facciale e la dottoressa Antonella Peduto del reparto di Pediatria, insieme a tutto il loro staff per l'intervento rapido e di grande professionalità, con cui hanno soccorso mio figlio Massimo, la sera del 27 settembre, dopo un incidente ciclistico.

Volevo congratularmi con loro per la loro opera, la loro gentilezza, devozione, dedizione e anche ringraziarli per la loro abnegazione e per il lavoro che è una missione fatta con il cuore verso chi ogni giorno, ogni minuto, ha bisogno di loro: grazie".

Giuseppe Piumatti, cav. di Gran Groce.