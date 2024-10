Da venerdì Somano in festa con la Sagra della Castagna

Dal 11 al 13 ottobre, Somano si prepara ad accogliere visitatori e residenti per la Sagra della Castagna , un evento che celebra la castagna, simbolo dell'autunno e della tradizione locale. Tra musica, gastronomia e attività per grandi e piccoli, il programma della sagra offre tre giorni intensi di festa e convivialità.

La serata inaugurale, venerdì 11 ottobre, prenderà il via alle ore 19:30 presso il padiglione "Michele Ferrero" con una gran polentata accompagnata da salsiccia e vino, al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 12 anni. Dopo la cena, la serata continuerà con un DJ set animato da Hugo Bass e Daniele Bertaina, per iniziare la sagra all’insegna della musica e del divertimento.