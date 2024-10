Successo per la castagnata al Santuario di Vico, tra caldarroste e pittura

Successo per la castagnetta organizzata dalla Pro Vicoforte, lo scorso fine settimana, nella cornice del Santuario.

Caldarroste, allegria e musica con la Cappella del 111 di nonno Attilio Ferrua e Ricky Mercenati

Come da tradizione l’evento ha ospitato anche il corso di pittura estemporanea “Vicoforte in cornice”.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Giorgio Bracco con l’opera “Ottobre a Vicoforte” per l’omogeneità dei colori che si rifanno ad un’atmosfera autunnale.

Secondo posto a Simone Trotta con “Potrebbe andare peggio” per l’essenzialità del tratto nel cogliere il quotidiano di una giornata di pioggia. Terzo posto per Gabriele Sandrone con “Attorno. Vicoforte” per la vivacità del movimento e la tecnica utilizzata in maniera accattivante.

Premiati anche Daniela Boscolo (4° posto - Colori d’autunno), Monica Grossi (5° Visione autunnale), Osvaldo Alberti (6° Passeggiata a Vicoforte), Mario Cavoletto (7° Sinfonia d’autunno al Santuario) e Michela Fischetti (8° Castagnata a Vicoforte).

"Ringraziamo - dice il presidente della Pro Vicoforte, Giuseppe Badino l'amministrazione Comunale, in particolare il sindaco Gian pietro Gasco, il vicesindaco Roberto Botto, l'assesora Daniela Tarò e i cantonieri per il supporto.

Grazie all'amministrazione del Santuario, al Gruppo Alpini di Vicoforte e ai tanti volontari che hanno reso possibile la manifestazione. Un caloroso ringraziamento va ad Attilio Ferrua e a suo nipote Ricky Mercenati per aver allietato la giornata con la loro ottima musica. Un sentito grazie a tutti i pittori intervenuti al concorso e ai membri della giuria e ovviamente alle tantissime persone intervenute in questa giornata".

Amaro in bocca per uno spiacevole episodio avvenuto al termine della manifestazione.

"Purtroppo - dice il presidente - mi duole dover segnalare che durante le fasi di smontaggio del banchetto di raccolta fondi del WWF, uno o più soggetti (non le definirei "persone") ci hanno rubato le piantine di Erica rimaste, che avrebbero potuto fruttare ancora qualche soldino per la raccolta fondi".