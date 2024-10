Sabato 12 ottobre a Savigliano i capolavori della musica americana tra jazz, musical e swing

“The great american songbook” è il titolo del concerto che si terrà sabato 12 ottobre alle 21 nel Salone d’Onore di Palazzo Taffini d’Acceglio (via Sant’Andrea 53), gentilmente concesso dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

In programma i brani più celebri della musica americana del XX secolo, particolarmente legati al jazz, al musical e allo swing.

Il concerto vedrà la partecipazione del soprano Sang Eun Kim, Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa al contrabbasso e Luigi Giachino al pianoforte, autore anche delle trascrizioni.

La serata sarà arricchita dalla performance di live painting del pittore Donato Musto.

L'evento nasce dalla collaborazione tra l’associazione Antidogma Musica con il Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio”, il Comune di Savigliano e la Banca CRS.

Il programma include i brani più conosciuti del repertorio musicale americano, come “Over the rainbow” o le famose composizioni di George Gershwin: “Rhapsody in blue”, o “Un Americano a Parigi” tratto dalla colonna sonora dell'omonimo film.

Saranno inoltre eseguiti pezzi quali “Stardust”, “I’m getting sentimental over you”, “Sentimental journey” e molti altri.

Per informazioni: antidogmamusica.org.

e-mail: stampa.antidogmamusica@gmail.com

O sul sito: fergusio.it e-mail a info@fergusio.it, o telefonando al numero 0172.712269 (disponibile nel pomeriggio) o al 347.5794078.

Non sono necessarie le prenotazioni.