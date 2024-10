Chiude per 10 notti la provinciale 238 Pianche-Bagni di Vinadio

Per dieci notti la strada provinciale 238 nel tratto Pianche-Bagni di Vinadio nel comune di Vinadio resterà chiusa al transito per permettere i lavori di pulizia e consolidamento delle strutture paravalanghe. L’intervento, deciso dalla Provincia, riguarderà u paravalanghe denominati “Bosco Scuro” situato al km 3,780 e “Ponte Melzi”, al km 3,250.

L’operazione, scattata a partire dalla notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, durerà fino alla notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, per un totale di dieci notti consecutive compreso il weekend, con orario di chiusura dalle 21 della sera alle 6 del mattino.

La scelta di lavorare di notte ha lo scopo di ridurre al minimo il disagio degli utenti e tiene conto della ristrettezza della geometria stradale e della necessità di poter dare continuità alle lavorazioni di idropulizia e ricostruzione che richiedono di chiudere al traffico veicolare la strada in modo continuativo anche nel weekend. Nello specifico le opere consistono nell’idropulizia e nel conseguente ripristino degli ammaloramenti corticali delle opere in c.a. con interventi di risanamento del calcestruzzo di pilastri, travi e soletta, la pulizia dell’estradosso delle coperture dal deposito di materiale valanghivo, rifacimento del manto di impermeabilizzazione della soletta di copertura. L’impresa incaricata dei lavori è la ditta Alpi Costruzioni di Vinadio, in collaborazione con la ditta Mcm.