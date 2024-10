Lorena Dellapiana apre la rassegna letteraria "Libri al Museo" fi Neive

Sarà Lorena Dellapiana con il suo nuovo romanzo “Notizie dal passato” ad aprire la rassegna letteraria “Libri al Museo” proposta dalla Biblioteca Vincenzo Vada in collaborazione con il Comune di Neive e dedicata agli autori del territorio.

Questo nuovo libro dell’autrice è un romanzo contemporaneo con sfumature gialle, ambientato tra le Langhe e il Monferrato, in particolare nei paesi di Treiso, Neviglie, Camo e nell’astigiano. La storia narra di una giovane giornalista che lavora per una rivista locale. La sua professione la porta a conoscere e a intervistare persone estrose spesso al limite della follia, mentre nella vita privata si trova ad affrontare vicissitudini amorose e lavorative. Durante un viaggio nelle Langhe scopre l'esistenza di un misterioso eremita che vive nel cuore del bosco in cima a un’alta collina. Decisa a renderlo protagonista di un suo articolo, farà di tutto per avvicinarlo. Il loro incontro farà riaffiorare antichi segreti, dando il via a una serie di avvenimenti imprevedibili. Un efferato omicidio sconvolgerà la sua esistenza, trasformandola in un incubo dal finale inaspettato.

La presentazione si terrà sabato 19 ottobre alle ore 17.30 presso il Museo della donna Selvatica in piazza Italia, nel centro storico di Neive.

Lorena Dellapiana vive a Mango. Ama scrivere romanzi e racconti e recita nella compagnia teatrale “I Fabulanti di Neive”. Proprio a Neive ha vissuto buona parte della sua vita e vi lavora attualmente come impiegata comunale. E’ architetto e ha alle spalle studi classici. Ha esordito nel 2022 con il romanzo contemporaneo “E se...ricominciassi dal principio?”, ambientato in Langa e principalmente a Neive e Mango. L’autrice sta già lavorando a un nuovo progetto, questa volta del genere noir, sempre ambientato in Langa.