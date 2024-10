In partenza la GraveLanghe a Diano d’Alba: si svolgerà domenica 13 ottobre

Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 presso il piazzale della Chiesa di Diano d’Alba, ritrovo per iscrizioni (fino alle 9) e per la consegna dei pacchi partecipazione, alla prima edizione della GravelLanghe, evento cicloturistico con biciclette Gravel, non competitivo, aperto anche alle Mtb e alle E-bike.

Il percorso porterà i partecipanti alla scoperta delle Langhe, immersi nei colori dell’autunno, attraverso i famosi vitigni del Dolcetto e Nebbiolo dai quali si producono vini importanti come il Dolcetto di Diano d’Alba Docg e il Barolo, esplorando i più bei borghi delle Langhe, con un itinerario studiato ad hoc da chi abita questi luoghi per far vivere ai ciclisti una esperienza unica all’interno del territorio Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO.

Tre i percorsi proposti che attraversano 6 Comuni con Partenza e arrivo dalla piazza panoramica di Diano D’Alba passando per Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba, Albaretto Della Torre, Rodello D’Alba, Montelupo Albese.

Sono previsti un percorso lungo di 52 km, un percorso medio di 47 km, e un percorso breve di 30 km. Alla partenza verrà fornita la traccia gpx a seconda dell’itinerario scelto.

La maggior parte dei tracciati si svolge su sterrate tra i vigneti, piccole strade comunali asfaltate e sentieri mappati dei comuni attraversati. Nessuna strada verrà chiusa in quanto si tratta di un evento con partenza libera a piccoli gruppi dalle ore 9, rispettando il codice della strada, senza fretta né competizione, il cui unico obiettivo è godersi il panorama pedalando e fermandosi ai ristori gastronomici, posti uno alla partenza con la colazione, uno ad Albaretto della Torre offerto da LoveLanghe Tour e uno a Rodello offerto dal Comune e ProLoco.

Al termine del giro i partecipanti potranno confrontarsi sul percorso con il Pasta Party preparato dalla Proloco di Diano D’Alba.

È’ previsto un pacco partecipazione per gli iscritti con all’interno anche una confezione di Dolcetto di Diano Docg offerta dalla Cantina “Fratelli Serio e Battista Borgogno”.

Preferibili le iscrizioni ONLINE per poter programmare pasta party e pacco partecipazione:

Info e iscrizioni: https://dynamic-center.it/eventi/gravellanghe/

Cell: +39 3201814142

Mail: info@dynamic-center.it