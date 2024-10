Racconigi celebra i 35 anni di gemellaggio con Bonneville

Il prossimo weekend, sabato 19 e domenica 20 ottobre, Racconigi accoglierà una delegazione della cittadina francese di Bonneville per celebrare il 35° anniversario del gemellaggio tra le due città, formalizzato nel 1989.

La delegazione, composta da rappresentanti politici, membri dell’amministrazione ed esponenti delle varie associazioni che hanno o vorrebbero creare rapporti con le “gemelle racconigesi”, sarà ospite a Racconigi per una serie di eventi istituzionali e culturali.

Sabato 19 ottobre, la delegazione arriverà nel pomeriggio e sarà ufficialmente accolta presso il municipio di Racconigi. Seguirà una visita guidata della città e del Castello Reale. Alle ore 18, nella chiesa di San Giovanni Battista, verrà celebrata una messa officiata dal Parroco Rev. Don Maurilio Scavino e animata dal Coro Parrocchiale e dalla Corale "Le Verne - Giuseppe Milano". Al termine la delegazione avrà modo di visitare l'interessante Museo Parrocchiale.

In serata, gli ospiti francesi parteciperanno a una cena tradizionale a base di fritto misto al Canapile. “L’intento della cena è quello di far conoscere ai nostri amici francesi uno dei piatti tipici della nostra regione, in un contesto, quello della festa in Frazione, caratteristico della nostra città, condividendo con loro un importante aspetto della nostra cultura e tradizione”, ha commentato Elisa Reviglio, consigliera delegata ai gemellaggi.

Domenica 20 ottobre si terranno le celebrazioni ufficiali per i 35 anni di gemellaggio sotto l’Ala Comunale, dove interverranno le autorità di Racconigi e Bonneville. Durante la cerimonia ci sarà uno scambio di doni tra le delegazioni. A seguire, le bande musicali delle due città suoneranno insieme, consolidando ulteriormente il legame attraverso la musica.

“Siamo lieti di aver organizzato questo fine settimana all’insegna dell’amicizia e della collaborazione. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti tra le nostre comunità, non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche culturale, commerciale e sportivo,” ha dichiarato la consigliera Reviglio.

“Siamo molto felici di poter ritrovare i nostri cugini di Bonneville, con cui abbiamo costruito nel tempo un legame di profonda amicizia. Oltre al rapporto di collaborazione, ci uniscono anche legami personali e con loro condividiamo spesso idee e iniziative”, conclude il sindaco di Racconigi Valerio Oderda.