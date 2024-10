“Revellum De Gustibus”: camminata gastronomica alla scoperta della collina di Revello

La collina di Revello è pronta a fare ancora una volta da cornice a “Revellum De Gustibus”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Revello e giunto alla quarta edizione.

Un’occasione speciale per unire il benessere di una camminata al gusto dei prodotti locali, il tutto in un clima di condivisione con tantissime realtà del territorio revellese.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 11 dall’ala del mercato, punto di partenza e di arrivo di un ‘viaggio’ a tappe che comincia con l’aperitivo e si chiude con un buon caffè.

In un percorso ridisegnato che ha permesso, rispetto allo scorso anno, di rendere meno difficoltosa la discesa finale e regalare ai partecipanti la possibilità di attraversare via Carrà, la splendida strada che conduceva al castello.

Sono sette le tappe previste:

1) Campanile delle ore, con l’aperitivo preparato da Cecy Onlus

2) Cappella di San Biagio, con l’antipasto preparato dal Gruppo Storico ‘Giovanni De Reges’

3) Cappella di Santa Sofia, con il primo preparato dal Gruppo Alpini di Revello

4) Cappella di San Leonardo, con il sorbetto preparato dalla Pro Loco

5) Croce di San Michele, con il secondo preparato dall’Asd Revello Calcio

6) Oratorio, con il dolce preparato dall’associazione di commercianti ComArt

7) Ala del mercato coperto, con il caffè preparato dalla Pro Loco

“In pochi anni questo è diventato uno degli eventi più attesi del nostro calendario grazie alla sua capacità di coinvolgere adulti e bambini nella scoperta degli angoli più suggestivi della nostra collina – afferma il presidente della Pro Loco Elia Tevino –. Mi fa molto piacere poter sottolineare come ancora una volta siano numerose le associazioni del territorio che hanno aderito con entusiasmo e si sono messe a disposizione per una delle tappe previste e oltre a loro vorrei ringraziare anche tutti i commercianti del paese che hanno contribuito regalando o prevedendo prezzi agevolati per i prodotti alimentari.

Il lavoro di squadra è prezioso e ci aiuta a sentirci ancora più parte della stessa comunità”.

Il costo della camminata gastronomica sulla collina di Revello è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 12.

Info e prenotazioni al numero 339-6231163 (Franca).