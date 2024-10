Psicologia e cefalee, un corso con l'Asl Cn2

L’emicrania e le altre forme di cefalea primaria costituiscono un rilevante problema socio-sanitario. In particolare, le forme croniche di malattia, quando la cefalea si presenta in più di 15 giorni al mese, sono caratterizzate da una importante compromissione della qualità di vita dei pazienti e da elevati costi sanitari, diretti ed indiretti.

In quest’ottica, l’ASL CN2 ha aderito al “Progetto Regionale Cefalea Primaria Cronica”, che coinvolge 12 tra aziende sanitarie ed ospedaliere e mira, sotto il coordinamento del Dipartimento di Neuroscienze della “Citta della Salute e della Scienza” di Torino, a realizzare la validazione di un nuovo percorso diagnosticoterapeutico per pazienti affetti da cefalea primaria cronica.

Come elemento del progetto dedicato alla diffusione di conoscenza e alla sensibilizzazione sulla patologia, l’ASL CN2 ha deciso di realizzare un corso in streaming, per personale sanitario ma aperto a tutta la popolazione, dal titolo: “Connessione mente/corpo nelle cefalee primarie croniche: somatizzazione e tecniche psicologiche di cura”. L’obiettivo del corso, gratuito ed erogato interamente online tramite presenza in aula virtuale, è creare maggiore consapevolezza in merito alla cefalea cronica e sviluppare competenze inerenti al collegamento tra i disagi emotivi e la patologia fisica.

Il corso è organizzato sotto la direzione della dott.ssa Cinzia Cavestro (Centro Cefalee ASL CN2), con la responsabilità scientifica della dott.ssa Ileana Agnelli (Direttore S.C. Psicologia ASL CN2) e prevederà un impegno di 4 ore, suddivise in due giornate.

Le lezioni, interamente in streaming, si svolgeranno nei giorni: - venerdì 18 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - venerdì 25 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Il corso è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria, entro il 16 ottobre, attraverso il portale www.formazionesanitapiemonte.it (codice corso: 48598). Durante il corso, si approfondiranno i seguenti argomenti:

• Connessione mente e corpo: da Cartesio alla scienza dell’embodiment;

• Fattori psicologici nel dolore cronico: come i pensieri e le emozioni influenzano le cefalee;

• Gestione del dolore: introduzione alla mindfulness e altre tecniche psicologiche cognitive comportamentali.

Una parte finale sarà riservata ad una sessione interattiva, con dialogo aperto e discussione su dubbi e preoccupazioni.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione dell’ASL CN2 ai numeri: 0172/140.2910 - 2909 - 4956 - 8559.