Ad Alessandro Baricco il Premio speciale Lattes Grinzane: "Deluso dalla politica culturale del mio paese"

Per giudicare lo stato di salute della cultura in Italia, "io credo che si debba comunque sempre collocare quel che succede nel nostro paese in un contesto più ampio, quello delle democrazie europee. Oggi la grande sfida sarebbe quella di incrociare cultura digitale e tradizione novecentesca, perché è la tradizione che le ha fondate queste democrazie. Questo a livello più alto è il problema ma non è di facile soluzione. I cervelli migliori in questo momento non lavorano per la politica culturale come non lavorano per la politica in generale. Però non vedo nessun paese che abbia avuto un'intuizione particolare: diciamo che la fatica è un po' collettiva. In questo panorama l'Italia non credo che sia né peggio né meglio di altri paesi".

Lo ha detto lo scrittore Alessandro Baricco, vincitore del Premio Speciale Lattes Grinzane 2024, nel corso di una conferenza stampa prima della consegna del riconoscimento, oggi, sabato 12 ottobre, ad Alba. Lo scrittore, in questi minuti, sta tenendo una lectio magistralis, al Teatro Sociale.

"Mi ha deluso la politica culturale del mio paese - ha affermato tra l'altro Baricco - Ma non è che se ero in Francia godevo di più, anzi. Credo che noi in un certo modo siamo più brillanti nella politica culturale; cioè gli ultimi quindici anni della nostra politica culturale mi sembrano più brillanti di quello dei francesi. Però, indubbiamente, per quelli come noi che amano, hanno una grande passione, eccetera, è facile trovarsi davanti a realtà che ti fanno proprio incazzare, per cui nella vita ho scritto articoli oppure mi sono ribellato oppure ho fatto gesti oppure ho fondato cose: insomma mi sono abbastanza dimenato e anche questo lo metto tra le cose che mi sono piaciute".

Riguardo al mondo dell'editoria, "per quello che posso percepire io, rispetto ad altri mondi, è scivolato bene dentro la pandemia, ne è uscito bene - ha spiegato l'autore di tanti bestseller, da 'Oceano mare' a 'Senza sangue' - È un mondo che ha avuto molte insidie: a un certo punto si è pensato che, addirittura, il libro digitale avrebbe sostituito quello cartaceo. E, invece, mi sembra in salute, mi sembra perfino ben equilibrato, nel senso che ci sono grandi gruppi editoriali, ma ci sono anche molte piccole realtà, case editrici piccole e medie molto belle, molto brave. Quindi mi sembra un mondo genericamente in salute". Secondo Alessandro Baricco, "non si può dire che in Italia non si lancino nuovi scrittori giovani, proprio non si può dire: ce ne sono scelte amplissime, ce ne sono di grande talento che vengono fuori. Mi sembra in tutto e per tutto un bel mondo e penso di essere fortunato di farne parte".