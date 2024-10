Il libro "Lo Viatge – Da Narbonne e Narbona" di Franco Canavera protagonista a Costigliole Saluzzo

Proseguono gli appuntamenti culturali a Costigliole Saluzzo, organizzati dall’associazione Attivamente, che da anni promuove la diffusione della cultura e della letteratura nel territorio.

Domani, domenica 13 ottobre, alle 16, in Palazzo Sarriod La Tour, sarà protagonista l’autore saluzzese Franco Canavera con la presentazione del suo ultimo libro, "Lo Viatge – Da Narbonne e Narbona".

Il libro di Canavera è un un romanzo tra storia e leggenda che trasporta il lettore nel XIII secolo, in un'epoca segnata dalla violenza della crociata albigese, indetta da Papa Innocenzo III nel 1209 contro l'eresia dei Catari, un movimento religioso considerato una minaccia per l’ortodossia cristiana dell’epoca.

Il protagonista del romanzo, Martin, è un commerciante di tessuti originario dell’Occitania provenzale, la cui vita tranquilla viene stravolta dagli eventi della crociata.

Attraverso gli occhi di Martin, Canavera racconta una storia intrisa di dolore e speranza, in cui il protagonista si trova a lottare non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per preservare un misterioso e prezioso tesoro: quello dei Catari, custodito nel Pog di Montségur, una roccaforte arroccata in cima a una montagna.

Questo luogo leggendario, diventato simbolo della resistenza dei Catari contro l'inquisizione papale, rappresenta il cuore pulsante di un racconto che unisce tensione, dramma e riflessione storica. Ingresso libero.