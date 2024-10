Mondovì, il Comune dà numeri e costi degli eventi estivi: "Contributi da molti privati, anche per i Feu dla Madona"

Un'estate di grandi scommesse vinte, di numeri importanti ma anche di interessanti collaborazioni con enti privati che hanno deciso di sostenere le manifestazioni in Città.

Questo il bilancio sull'estate, che si è conclusa con l'evento al Belvedere che ha visto protagonista il dj Bob Sinclar, che è stato presentato pubblicamente questa mattina dal sindaco Luca Robaldo, con gli assessori Alessandro Terreno (manifestazioni) e Francesca Botto (cultura).

Come anticipavamo nelle scorse settimane (leggi qui), la prima edizione del "Mo.Vì" festival, contenitore nato per raggruppare eventi musicali e non solo, ha registrato 30mila presenze.

Promosse le location 'insolite' per i concerti come piazza d'Armi che ha ospitato, prima il "Suono delle scuole", per dare un palco agli studenti e poi Tony Effe, Mida e il Teenagedream party. Scommessa vincente anche l'esibizione di Ernia in piazza San Pietro, ma il motivo d'orgoglio più grande per l'organizzazione è stato certamente il dj set di Sinclar sotto la Torre del Belvedere.

Parlando di presenze in Città il trend è in crescita rispetto all'anno precedente. I passaggi in funicolare indicano - dal 1° gennaio al 30 settembre 2024 - un +4% rispetto al 2023 con 279.264 passaggi.

"Sono dati incontrovertibili - ha spiegato il sindaco - perché sono calcolati sul numero di biglietti emessi. Siamo contenti dei risultati che sono arrivati con gli eventi estivi e stiamo già lavorando al calendario degli appuntamenti dell'autunno che si apriranno con "Calici e Forchette", già presentato al TTG di Rimini in collaborazione con l'ATL. Un grazie per quanto è stato fatto va agli uffici, alle tante associazioni che sono presenti sul nostro territorio e propongono eventi di qualità di grande richiamo per il pubblico e poi alla Polizia locale che ci ha supportati per la gestione in sicurezza degli eventi. L'obiettivo è quello di fornire una comunicazione sempre più chiara ed efficare che ci consenta di far dialogare amministrazione, commercio, associazioni per valorizzare al meglio l'offerta turistica della Città. L'impegno dei tanti sponsor privati ci ha consentito di proporre diverse iniziative e sarà fondamentale anche in ottica futura".

I NUMERI DEI MUSEI

"Quest'anno - ha spiegato l'assessore Botto - abbiamo ospitato in Città 17 mostre tra cui Caravaggio, Warhol e Altan e 16 presentazioni di libri con personalità come Walter Veltroni, Federica Angeli, Domenico Quirico. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con enti e associazioni e come amministrazione il nostro compito è quello di rendere più facile agli operatori culturali presenti di potersi esprimere".

Passando ai numeri: nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre il Museo della Ceramica ha emesso 2.786 biglietti +27% rispetto all’anno precedente. Il Museo della stampa 3.292 ingressi

Sono stati 11 mila invece gli ingressi alla mostra "Caravaggio e Barocco" e 2.600 in due mesi quelli alla mostra di Andy Warhol in corso nella ex Chiesa di Santo Stefano.

Si conferma l'apprezzamento dei visitatori per la Torre del Belvedere: 5.038 ingressi +1% rispetto al 2023, +24% rispetto al 2022.

La Chiesa della Missione, riaperta grazie ad Esedra, dal 29 giugno e 29 settembre ha visto 4.265. Sold out le visite (173) - curate sempre da Esedra - all'ex teatro sociale.

COOPCULTURE GESTIRA' I BENI DI PIAZZA

Confermata la nuova gestione in partenariato pubblico privato tra il Comune e Coop Culture.

I tavoli di confronto prenderanno avvio nelle prossime settimane e - si spera entro la fine dell'anno - entreranno in funzione le nuove dinamiche di gestione che interesseranno: il Tunnel dell'Armata, La Chiesa della Missione, la Torre del Belvedere e l'ex Teatro Sociale. In questo senso - ha evidenziato l'assessore Botto - coinvolgeremo anche associazioni, strutture ricettive e Atl per delineare un percorso condiviso.

I COSTI DEL MOVI' FESTIVAL

Il Movì Festival non ha pesato sulle casse comunali. L'amministrazione ha sostenuto una spesa di 50 mila euto (30 mila di contributo all'associazione culturale Wake up che ha curato l'organizzazione e 20 mila per l'affitto palco). Tutte le altre spese sono state sostenute da enti o da sponsor privati.

"Grazie alle associazioni la nostra CIttà ha davvero un calendario ricco di eventi - ha detto l'assessore Terreno - alcune di richiamo nazionale e internazionale come 'Mondovì e MOtori? o Illustrada. Pensiamo poi agli eventi frazionali, sono fondamentali per rinsaldare i legami della comunità. Con Movì personalmente sono contento di aver dato l'opportunità ai giovani di avere eventi coinvolgenti, a prezzo accessibile, senza andare in grandi città. Per il prossimo anno ci stiamo già lavorando e lavoreremo anche per ripensare il format dei 'Doi pass'. Nonostante le perplessità di molti siamo riusciti a dare occasioni di svago ai giovani e a portare artisti di livello in Città, non pesando sulle casse comunali, ma appoggiandoci a sponsor e bandi, che è quello che avverrà con l'ente manifestazioni che assolutamente non si vuole sostituire agli storici organizzatori".

I FEU DLA MADONA

Il tradizionale spettacolo pirotecnico, che è sempre stato a carico del comune, quest'anno è stato finanziato dalla ditta Idrocentro di Torre San Giorgio che ha investito 10mila euro regalando lo spettacolo ai monregalesi.

IL PLAUSO DELL'ATL: "Mondovì offerta di rilievo per tutta la Granda"

"Un momento di bilancio è fondamentale per capire cosa funziona e cosa può essere migliorato" - ha detto il presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi - "Un plauso a Mondovì che negli anni e cresciuta e migliorata, investendo nel rilancio turistico. Insieme a Saluzzo sono le due città che di più hanno creduto nel Mondovì nel sistema turistico della nostra provincia".

NOVITA' - YOUNG NIGHT

In arrivo, per il 1° novembre, il fine settimana con "Calici e Forchette", ma tra le novità anche un evento in collaborazione con la storica discoteca Sottoaceto che proporrà la serata "Young night" +14 senza vendita di alcolici e con apertura anticipata alle 22.30.