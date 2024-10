Escursione notturna lungo il “Sentiero delle Lanterne” a Martiniana Po

L’associazione “Vita ai sentieri di Martiniana Po” propone stasera, sabato 12 ottobre, una camminata notturna lungo il Sentiero delle Lanterne. Il ritrovo è fissato per le 20,30 in piazza G. Borgna, da dove i partecipanti si sposteranno in auto fino alla Borgata Ramello.

Da qui partirà l’escursione a piedi, lungo un percorso illuminato dalle lanterne, che condurrà fino alla Borgata Ostana. Il tragitto ha una lunghezza di circa un chilometro e un dislivello di 100 metri, rendendolo accessibile a tutti.

Al termine della camminata, i partecipanti potranno rilassarsi e scaldarsi sorseggiando una calda tisana offerta dall'organizzazione.

Si ricorda di portare la tazza.

L’escursione è un’occasione ideale per trascorrere una serata all’aperto, godendo della tranquillità del paesaggio montano, illuminato dalle luci soffuse delle lanterne.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Romina al numero 349-8040599.