Calcio Serie D. Il Ligorna non si fida del Fossano, Pastorino: "Partita difficile e tosta ma vogliamo vincere"

Domenica al Pochissimo il Fossano se la vedrà con il Ligorna, unica squadra del girone A, insieme al Varese, ancora imbattuta.

La squadra genovese, con 15 punti in classifica, insegue il terzetto al comando (Bra, Lavagnese e Albenga) a quota16.

Le dichiarazioni di mister Matteo Pastorino alla vigilia del match: "Andiamo a giocare l'ennesima partita difficile e tosta, soprattutto perché arriviamo in una condizione non ottimale. Come ben si sa, Ceri è fuori per un lungo periodo, e abbiamo anche il problema di Miracoli, che ha una contrattura e non è al meglio. Non so se sarà dei nostri o se partirà dalla panchina, vedremo. Quindi, dal punto di vista del reparto, abbiamo un paio di assenze. Detto questo, ho molta fiducia in chi scenderà in campo, soprattutto in Giordano Conti, che domenica è entrato molto bene, segnando anche un gol. Su questo fronte sono sereno, molto sereno. Per quanto riguarda lo stato psicofisico della squadra, abbiamo concesso due giorni di meritato riposo, dopo le sette partite giocate in ventun giorni, cosa che era assolutamente doverosa. Abbiamo svolto delle buone sedute di allenamento mercoledì e giovedì. Quindi ci prepariamo ad affrontare una partita che sappiamo essere difficile, ma che dobbiamo assolutamente vincere. Andiamo là con l'obiettivo di portare a casa i tre punti, senza dubbio".