Sabato 5 ottobre nel prestigioso Salone d’Ercole del Castello Reale di Racconigi è stato siglato il Patto di Amicizia tra il Lions Club Racconigi e il Lions Club Carignano Villastellone. Testimoni oltre cento persone tra soci ed ospiti e con la presenza dei vertici lionistici dei Distretto Lions 108Ia3 in primis il Governatore Vincenzo Benza, il Past Governatore Oscar Bielli il 1° Vice Governatore Mauro Imbrenda, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori del multidistretto 108 Italy Claudio Sabattini, il PDG Giuseppe Bottino, numerosi Officer Distrettuali, autorità civili e militari tra le quali il Presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco ed i Sindaci di Villastellone Francesco Principe, di Carmagnola Ivana Gaveglio e di Racconigi Valerio Oderda.

Dopo i saluti delle autorità lionistiche e del Presidente del Consiglio Regionale piemontese il Presidente del Lions Club Racconigi, Vincenzo Inglese e del Lions Club Carignano Villastellone William Zardi, nei loro interventi, hanno motivato le ragioni che hanno portato alla scelta di siglare il Patto. In primo luogo una profonda amicizia tra molti soci dei due sodalizi che hanno espresso la volontà di mettere in atto una fattiva collaborazione e cooperazione per raggiungere al meglio degli obiettivi volti a servire, secondo gli scopi insiti nel nobile spirito della solidarietà attiva, le necessità di coloro che risiedono nel territorio dove i due Club operano adottando il motto “Vis unita fortior” ossia nell'unità la virtù assume maggiore forza. Proprio con questo spirito è stato portato a compimento il service a favore di “Casa UGI” con una contributo di 1.500 €. per sostenere il completamento di una palestra. L’UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini che è nata nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini attività di gioco e didattiche. La Missione dell’UGI è promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da tumore, sostenere le loro famiglie e stimolare e potenziare la ricerca scientifica e la cura in tale campo.

Ancora prima della firma dell’accordo è stata ricordata la Lion Vicenzina Ganci, indimenticabile fondatrice del Lions Club Carignano -_Villastellone, molto attiva come Officer a livello distrettuale, che purtroppo è venuta a mancare a fine settembre.

Al termine dei momenti formali il Governatore Vincenzo Benza ha consegnato la spilla e la targa Melvin Jones al Lions Luca Redigolo, presidente del Lions Club Racconigi nell’annata 2022-2023, anno del Lions Day nella nostra città.