A Lurisia una serata benefica in ricordo di Alessio, Rafael, Yassir e Angela, vittime della strada

Un evento per fare del bene e per ricordare amici che, purtroppo, non ci sono più.

Questo è il duplice obiettivo della serata che si terrà sabato 19 ottobre, a partire dalle 21, presso il Palaterme di Lurisia Terme, nel comune di Roccaforte Mondovì.

A.R.Y.A., il nome scelto dagli organizzatori per il memorial, come le iniziali delle persone che verranno ricordate nel corso della serata, giovani vittime della strada: Alessio Ricciardi (deceduto a Peveragno nel 2012), Rafael Fontana (deceduto a Beinette nel 2022) e gli avvocati Yassir Bardeesi (deceduto a Pianfei nel 2021) e Angela Figone (deceduta a Pogliola nel 2024).

Sul palco suoneranno i John Deer (band di rock italiano).

La serata, a scopo benefico, sarà ad ingresso gratuito con offerta per il fondo familiari vittime della strada e per gli ospedali S. Anna e Regina Margherita di Torino.