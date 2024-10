All'ospedale di Verduno si è svolto il convegno interaziendale di vulnologia

Si è svolto presso l'ospedale Ferrero di Verduno il primo convegno interaziendale di Vulnologia organizzato dal dottor Giovanni Torre (Asl Cn2) e dal dottor Salvatore Piazza (Azienda Ospedaliera Mauriziano). Un format innovativo nel quale in due giornate si sono affrontate in modo completo e interattivo quelle che sono le attuali le tematiche legate alle ulcere cutanee croniche ,realtà sanitaria che andrà sempre più a impattare nel bisogno di salute dei cittadini.

Durante l'evento a una classica parte teorica e scientifica si sono affiancate da un lato uno ampio spazio di confronto tra esperienza vulnologiche territoriali differenti che ha coinvolto professionisti di alto profilo del mondo del wound care di Piemonte Liguria Marche Lombardia e Lazio, e dall’altro tavoli di lavoro pratici dove i discenti sono stati introdotti alle nuove tecniche di trattamento delle lesioni. Ampio spazio teorico e pratico anche alla telemedicina e alle sue potenzialità in campo vulnologico.

“Il nostro obiettivo - raccontano con soddisfazione dopo il grande successo di partecipazione il Dr Salvatore Piazza e il Dr. Giovanni Torre - era quello si affrontare tematiche importanti con una modalità insolita e volta a coinvolgere i discenti in modo semplice diretto e coinvolgente.” Obiettivo a quanto pare raggiunto visto che è già in preparazione un secondo convegno per il prossimo anno a Torino.