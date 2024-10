Rittana, per "Racconti di architettura e paesaggio montano" incontro con i fotografi Gerd Bergmesiter e Michaela Wolf

In collaborazione con Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design, IAM Istituto di Architettura Montana, Fondazione Nuto Revelli e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Uncem e Unione Montana Valle Stura, venerdì 18 ottobre alle ore 17.30 al Centro incontri di Rittana nell'ambito della rassegna "Racconti di architettura e paesaggio montano", importante appuntamento con Gerd Bergmesiter e Michaela Wolf del bergmeisterwolf di Bressanone.

Lo studio bergmeisterwolf, con sede a Bressanone, nasce nel 2009 dall’incontro tra Gerd Bergmeister (Bressanone 1969) e Michaela Wolf (Merano 1979) che vivono e lavorano insieme. La cifra del loro lavoro è data da un continuo confronto tra la qualità dell’esistente e la contemporaneità: riscoprire le antiche tradizioni costruttive e allo stesso tempo introdurre e sperimentare nuovi materiali; riconoscere ed accrescere in continuità le strutture esistenti ma inserire anche elementi di discontinuità; recuperare le forme del luogo e contaminarle con nuovi linguaggi.

L’opera di bergmeisterwolf, riconosciuto tra i 30 migliori studi d’Italia, si è aggiudicata numerosi premi tra cui il premio architetto italiano 2019 per il proprio approccio all’architettura che “risponde al contesto con attenzione ai materiali e con una audace soluzione formale”. Tra gli altri, ricordiamo: big see architecure award (2023, 2021); best architects (2023, 2020, 2018, 2016) tra cui un gold award (2020); premio architetto italiano per la categoria opere di restauro e recupero (2018), fare paesaggio (2016), dedalo minosse (2019, 2011); premio architettura città di Oderzo (2013,2014, 2020); eu mies award 22 – nomination -; premio häuser des jahres che riconosce le 50 migliori case unifamiliari (dal 2012 in poi).

bergmeisterwolf ha partecipato a diverse conferenze e giurie nazionali e internazionali, ha preso parte a molte mostre tra cui le recenti architettura alto adige (2020) e la biennale di Pisa (2019), la 13° biennale di Venezia (2012) e la mostra personale del 2018 – dislocazione - alla galleria prisma di Bolzano, ed è stato pubblicato su numerose riviste italiane e straniere. Gerd Bergmeister studia architettura all’università Iuav di Venezia alla Leopold Franzens Universität di Innsbruck.

Michaela Wolf studia architettura alla Leopold Franzens Universität di Innsbruck, alla Architectural Association School of Architecture di Londra e al Politecnico di Milano. Dal 2017 è professoressa di “entwurf und raum” (design e spazio), è direttrice del corso di architettura presso la Technische Hochschule di Rosenheim, dal 2022 è membro della commissione per la progettazione della città di Monaco di Baviera e dal 2023 è membro del Comitato Consultivo per la Pianificazione di Salisburgo.