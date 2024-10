Bra, al via il ciclo “Sabato della Parola” con le Sorelle Clarisse

Da qui l’invito delle Sorelle Clarisse di Bra ad un ciclo di incontri per scoprire la bellezza ed i tesori racchiusi nel Vangelo. Tornando a mettere al centro la Parola, ci si avvicina sempre di più all’immagine della fraternità originaria che viveva dell’ascolto nella carità. Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero.

Il primo appuntamento con il “Sabato della Parola” è in programma il 19 ottobre nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), con inizio alle ore 20.45. Seguiranno altre date: dicembre. E poi nel 2025: febbraio; aprile.

Un tempo utile all’ascolto della Parola, alla preghiera e alla riflessione per non dimenticare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna. Un’occasione da non perdere.