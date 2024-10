Mondovì, dal 14 ottobre sarà possibile richiedere la restituzione di Irpef e Tari del 2023

In ottemperanza con il Documento Unico di Programmazione e in continuità con le azioni finora intraprese in favore delle fasce più deboli della popolazione, con la deliberazione numero 162 del 14 settembre scorso, la Giunta comunale ha istituito un apposito fondo comunale pari a 13.986,50 euro per la restituzione dell’addizionale comunale Irpef e della Tari versate nell’anno di imposta 2023. Un provvedimento finalizzato a supportare i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 20.000,00 (elevato ad euro 21.000,00 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi), che potranno così richiedere la restituzione dell’addizionale Irpef e il 40% della somma versata della Tari nell'anno 2023.

A partire da lunedì 14 ottobre, allora, e fino al 23 novembre prossimo, gli aventi diritto potranno collegarsi direttamente al link http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n201639&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=82&TipoBloccato=26|1, accedere all’area riservata con SPID o CIE e procedere con la presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata anche la dichiarazione ISEE in corso di validità. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mondovì allo 0174.559263 o le seguenti sedi delle organizzazioni sindacali: SPI CGIL (0174.552347 – 0174.43945), FNP CISL (0174.42259) e UIL (0174.45170, solo martedì e sabato mattina; in alternativa 0171.695903).

Chi necessitasse di supporto per l’inserimento della domanda tramite SPID o CIE, si ricorda che preso il Comune è attivo gratuitamente lo Sportello di Facilitazione Digitale attivo il martedì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa prenotazione telefonica al numero 0171.1680375.